TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

14日午前4時55分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
盛岡市

■震度2
□岩手県
滝沢市　紫波町　矢巾町
一戸町　宮古市　普代村
野田村　花巻市

□青森県
八戸市　青森南部町

□宮城県
登米市　石巻市

■震度1
□岩手県
二戸市　八幡平市　雫石町
久慈市　山田町　北上市
遠野市　一関市　奥州市
西和賀町　大船渡市　釜石市

□青森県
三沢市　野辺地町　七戸町
六戸町　東北町　おいらせ町
三戸町　五戸町　田子町
階上町　平内町　東通村

□宮城県
気仙沼市　栗原市　大崎市
色麻町　宮城加美町　涌谷町
宮城美里町　東松島市　松島町
利府町　名取市　岩沼市
大河原町　丸森町

□秋田県
井川町　秋田市　由利本荘市
大館市　横手市　大仙市
仙北市

□山形県
中山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。