14日午前4時55分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□岩手県

盛岡市

■震度2

□岩手県

滝沢市 紫波町 矢巾町

一戸町 宮古市 普代村

野田村 花巻市





□青森県八戸市 青森南部町□宮城県登米市 石巻市

■震度1

□岩手県

二戸市 八幡平市 雫石町

久慈市 山田町 北上市

遠野市 一関市 奥州市

西和賀町 大船渡市 釜石市



□青森県

三沢市 野辺地町 七戸町

六戸町 東北町 おいらせ町

三戸町 五戸町 田子町

階上町 平内町 東通村



□宮城県

気仙沼市 栗原市 大崎市

色麻町 宮城加美町 涌谷町

宮城美里町 東松島市 松島町

利府町 名取市 岩沼市

大河原町 丸森町



□秋田県

井川町 秋田市 由利本荘市

大館市 横手市 大仙市

仙北市



□山形県

中山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。