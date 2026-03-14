岩手県で最大震度3の地震 岩手県・盛岡市
14日午前4時55分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
盛岡市
■震度2
□岩手県
滝沢市 紫波町 矢巾町
一戸町 宮古市 普代村
野田村 花巻市
八戸市 青森南部町
□宮城県
登米市 石巻市
■震度1
□岩手県
二戸市 八幡平市 雫石町
久慈市 山田町 北上市
遠野市 一関市 奥州市
西和賀町 大船渡市 釜石市
□青森県
三沢市 野辺地町 七戸町
六戸町 東北町 おいらせ町
三戸町 五戸町 田子町
階上町 平内町 東通村
□宮城県
気仙沼市 栗原市 大崎市
色麻町 宮城加美町 涌谷町
宮城美里町 東松島市 松島町
利府町 名取市 岩沼市
大河原町 丸森町
□秋田県
井川町 秋田市 由利本荘市
大館市 横手市 大仙市
仙北市
□山形県
中山町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。