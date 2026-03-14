女性版SASUKE「KUNOICHI」で2025年に史上4人目となる完全制覇を成し遂げた大嶋あやの（31）が14日までに自身のインスタグラムを更新。パートナーが事故に遭い、救急集中治療室に入院していたことを明かした。

2月24日に「諸事情により、当面の間、連絡を返すことが難しくなります。事情を説明できる様になりましたら、必ず説明をさせていただきます」などと投稿していた大嶋。

13日に「みなさまへ」として「連日たくさんの温かいメッセージやお気遣いをいただき、本当にありがとうございます。実は、私のパートナーが事故に遭い、救急集中治療室に入院しておりました」と明かした。

パートナーの状況については「緊急手術含め8回手術を行い、まだ今後も複数回手術予定があります」とした。それでも「幸い、命に関わる怪我はなく、意識もはっきりとしていて、問題なく日々を過ごせています」と命に別条はないことを伝えた。

現在は「まだ落ち着かない日々ではありますが、昨日一般病棟へ移り少しずつ状況も前に進んでいます」とし「これから少しずつにはなりますが、投稿も再開していけたらと思っています」とつづった。

そして「返信などお時間をいただくこともあるかと思いますが、温かく見守っていただけたら嬉しいです。改めて、たくさんのご心配と励ましを本当にありがとうございました。みなさんの温かさにたくさん救っていただきました」と感謝し「競技も来週から復帰します。改めて、よろしくお願いします」としている。