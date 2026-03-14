第９８回選抜高校野球大会は１９日、甲子園球場で開幕する。

春の聖地で躍進を期す注目校を紹介する。

帝京（東京）

待ちわびた瞬間だった。出場校を決める選考委員会が行われた１月３０日。校舎内の視聴覚室に待機する選手や保護者らの表情には、緊迫感が漂っていた。校名が読み上げられて１６年ぶり１５度目の切符をつかむと、金田優哉監督は涙を浮かべながら「ＯＢとしても、監督としても、選手たちの頑張りを誇りに思う」と感極まった。

１９８０〜９０年代に春１度、夏は２度、甲子園で優勝している全国区の名門。しかし、２０１１年夏を最後に長らく甲子園から遠ざかり、高校野球ファンやメディアから次第に「過去の強豪」と見られるようになっていった。

「昨日できたことは、今日もできるはず」

４強入りした０２年夏のメンバーだった金田監督は、２１年に就任。約５０年間指揮を執って「強打の帝京」を築き上げた前田三夫・前監督の勇退を受け、コーチから昇格した。「とにかく、しつこいチームを作ろうとしてきた。例えば『昨日できたことは、今日もできるはずだ』と継続力を求めたり、チームのルールや徹底事項を根気強くすり込んだりした」。堅い守備や隙のない走塁など新たな武器も磨いた。

強力打線は、変わらず健在だ。２４年に低反発バットが導入された後も打撃練習に十分な時間を割いてきた。夏の東東京大会では２２年に４強入り、２４年に準優勝するなどコンスタントに上位進出できる力をつけ、昨秋の都大会で優勝。ついに全国の舞台に帰ってきた。

大会中に注目を浴びそうなのが、１メートル８７、９２キロと恵まれた体格を持つ主砲の目代（めだい）龍之介（２年）だ。中学時代に帝京の試合を観戦し、「圧倒されるような打撃と徹底した守備が光って見えた。この高校なら絶対に甲子園に行けると思った」。春夏通じて最多の１大会６本塁打という大記録の更新を目指すという。

主将の池田大和（３年）は「どうしても自分たちの代で（甲子園に）出たかった。全員がそのために帝京高校に入ってきた」と語る。強豪ひしめくトーナメント戦に向け、「勝ってこそ名門復活。日本一という自分たちの目標に向かっていきたい」。大舞台にたどり着くまで時間をかけた分だけ、大きく華やかな「開花」を期している。（学年は新学年、岡花拓也）