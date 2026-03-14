選挙事務のミスや不正は、選挙への信頼を失墜させる。

東京都大田区の不祥事を教訓に、各自治体は選挙の実施体制を整え、職員への教育も強化する必要がある。

昨年７月の参院選で白票を水増ししたなどとして、警視庁は大田区の選挙管理委員会に所属していた職員４人を公職選挙法違反容疑で東京地検に書類送検した。

開票時、投票者数と票数が一致しない集計ミスが判明した。これを隠すため、白票が無効になることを悪用し、選挙区選、比例選ともに２０００票以上、白票を水増しした疑いなどがあるという。

選管事務局は、こうした事実を区幹部に報告していなかった。

２０２４年の東京都知事選や２２年参院選でも、同様に票の操作が行われた疑いがあり、不正が常態化していた可能性がある。

選挙事務は、正確さと迅速さを両立させることが求められる。正確さを軽視すれば、候補者の当落を左右しかねない。

票数が合わない時は時間をかけてでも原因を調べるのが基本だ。にもかかわらず、選挙を統括する選管事務局が不正を繰り返していたとすれば、問題の根が深い。

大田区選管の第三者委員会は今回の問題について「選挙事務を取り巻く体制や運用の在り方を含めた構造的課題だ」と指摘した。

選挙事務は近年、期日前投票の定着などで作業量が増えている。他部署からの応援職員の中には、実務に疎い人も少なくない。

こうした事情は他の自治体にとっても対岸の火事ではない。白票の水増しは、１３年参院選の際に高松市で発覚したほか、１７年衆院選でも滋賀県甲賀市で起きた。どちらも大田区と同様に、集計ミスのつじつま合わせが目的だった。

各自治体は選挙の実施体制やマニュアルを改めて点検し、体制の拡充を検討すべきだ。不正を防ぐため、複数によるチェックを徹底することも欠かせない。

２月の衆院選では、ネットで不正投票を呼びかけていた男が、２か所の期日前投票所で、二重投票をしたとして逮捕されるなど、各地で不正行為が見られた。

「投票結果は操作されている」といったＳＮＳ上での「陰謀論」の拡散を防ぐためにも、選挙を適正に行う重要性は増している。

今回の衆院選のように、短期間で選挙体制を整えるには自治体を挙げた対応が欠かせない。研修などを通じて、選挙に関わる全職員がその重要性を自覚し、実務に習熟できる環境を整えてほしい。