外国の勢力が民間企業の持つ機微な情報を窃取しようとする事案が、後を絶たない。

ＳＮＳ上に偽情報を発信し、世論を誘導しようという動きも目立つようになった。

新たな組織を設けて、インテリジェンス（情報収集、分析）機能の向上を図ると同時に、日本の国益に関わる情報を守る体制を強化しなければならない。

政府が、インテリジェンスに関わる司令塔として、内閣に、首相を議長とする「国家情報会議」を創設する法案を提出した。

新たな会議は、首相のほか、外相や防衛相ら関係閣僚で構成される。また、会議を支える組織として、現在の内閣情報調査室を「国家情報局」に改組するという。

内閣情報調査室は今も、各省庁から重要情報を集めて分析する役割を担っている。ただ、どのような情報を内調に報告するかは、各省庁が判断している。

新設する国家情報局には、各省庁に情報提供を指示する権限を与えるという。重要な情報が、縦割りの役所の壁に阻まれて埋もれていては困る。あらゆる情報を基に、首相らが的確な判断を下せるようにするのが新組織の狙いだ。

同時に、外国勢力によるスパイ行為が疑われる事件が相次いでいる現実も軽視してはならない。１月には首都圏にある精密機械メーカーの元社員が、ロシアのスパイとみられる男に先端技術の情報を漏らしていたことが分かった。

先月には広島県の機械メーカーの元社員が、営業秘密にあたる設計図を不正に持ち出していたことが判明した。警察は、中国企業が関与したとみている。

日本はかねて、インテリジェンス機能の遅れが指摘されてきた。情報収集や分析などに優れた人材の育成にも取り組みたい。

注意しなければならないのは、新組織が既存の組織と円滑に連携できるかどうかだ。

内閣には、外交・安全保障政策の司令塔として国家安全保障会議がある。その事務局として国家安全保障局も設けられ、ここでも重要情報を扱っている。

両組織間で情報が錯綜（さくそう）して政策判断を誤ることがないよう、役割を整理しておく必要がある。

一方、与党は、通信や電波などを積極的に傍受できる体制も構築すべきだ、と主張している。

現在も重大犯罪の捜査などに限り、通信傍受が認められているが、これを不用意に拡大した場合、知る権利や報道の自由が脅かされかねない。慎重に検討すべきだ。