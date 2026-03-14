中小企業を狙った「ランサムウェア（身代金要求型ウイルス）」による攻撃が後を絶たない。

警察庁の集計では昨年は１４３件に上り、２年連続で国内の被害全体の６割を占めた。「倒産していたかもしれない――」。被害企業の担当者が現場の混乱を振り返った。（村上喬亮、木村雄二）

犯行声明

東京都内の乳製品メーカーのセキュリティー担当者は昨年１月６日早朝、社内のシステムに異常を検知した自動音声の電話を受け、自宅でパソコンを開いてサーバーに接続した。取引先の情報など、一部のファイルの拡張子が書き換えられた形跡があった。

「ランサムウェアか」。社内チャットを通じて全社員にパソコンを起動しないよう指示し、会社のデータセンターへ急いだ。

データはほぼ全て暗号化されていた。サーバー内に残されていたテキストファイルを開くと、攻撃集団「ランサムハブ」による犯行声明が表示された。

＜データは私たちのサーバーに持ち出された＞

機能停止

法人顧客約７０００件のデータや社員の個人情報などが暗号化され、別の場所にあるサーバーも感染して製造や物流関係のシステムも停止に追い込まれた。「書き換え不能」とされていたバックアップも暗号化されていた。

攻撃者は、復元に１００万ドル（約１億５０００万円）の支払いが必要と示唆してきた。経営陣はその日のうちに「データが戻るかは分からない」と応じない方針を決定したが、本社の機能は一時ストップした。

救いは、特殊な仕様のＯＳ（基本ソフトウェア）が入った基幹システムが攻撃を免れたことだった。約４０年前に導入し、半年後に役目を終える予定だった。

担当者が安全なパソコンからこのシステムに接続し、製品の受注や在庫照会などの業務を部分的に利用できるめどがたった。

一部再開にこぎつけたのは午後３時頃。顧客には電話で事情を説明し、１日７０００件超の注文は電話やファクスに切り替えた。工場は止めず、大まかな見通しで生産を続けた。

侵入の形跡

感染経路は、外部から社内システムに接続するＶＰＮ（仮想プライベートネットワーク）だった。３日前に侵入の形跡があった。攻撃を受けたサーバーは結局、暗号を解除できなかった。全面復旧まで約４か月。事後の対策費も含めて費用は数千万円に上った。

顧客情報の公開など、二次被害は確認されていない。担当者は、「攻撃は想定を超えていた。ネットに接続していないバックアップを用意するなど、感染しても業務が継続できる体制づくりが必要だと痛感した」と話す。同社幹部は「うちが狙われるとは思わなかった。基幹システムが偶然生き残ってくれた。倒産の危機と紙一重だった」と振り返った。

バックアップ、８割復元できず

警察庁によると、昨年のランサムウェアによる被害は前年比４件増の２２６件。中小企業は前年から急増した２０２４年の１４０件に続き、高い水準だった。

攻撃を受ければ影響は大きい。同庁の調査に答えた１１７の被害企業・団体のうち８％が全業務を停止し、一部で業務に影響があったのは８３％に上った。復旧までの期間も長期化しており、１０００万円以上を要した組織は５割を超えた。

同庁の分析では、自然災害などに備えてバックアップを取っていた企業や団体でも、約８割がバックアップまで暗号化されたり消去されたりして復元できなかったという。

対策はあるのか。同庁が「有効」とみるのが、インターネットや社内システムと切り離した「オフラインバックアップ」の取得だ。

外付けの記録媒体などにデータを保存することで、攻撃を受けても情報を保護できる。ただ、データ量が膨大になれば費用負担が重くなる側面もある。

このため、事業継続に必要なデータを選別するなどして、サイバー攻撃を想定した事業継続計画（ＢＣＰ）を策定することが重要だ。こうしたＢＣＰを策定済みの被害企業は２割未満にとどまっている。警察庁幹部は「侵入される隙を作らないよう不断の見直しを行い、攻撃を想定した訓練を重ねてほしい」と話す。