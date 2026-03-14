原子力発電所から出る使用済み核燃料の中間貯蔵施設（青森県むつ市）を巡り、むつ市が、従来の東京電力ホールディングスと日本原子力発電の２社以外からの受け入れに向けた検討を容認する方針を固めた。

施設の親会社である両社が、他社からの受け入れを検討したいと申し入れていた。

使用済み核燃料を巡っては、全国の原発で燃料プールの約８割が埋まっており、保管場所の確保が急務となっている。受け入れが実現すれば大きな転換点となる。

市幹部への取材でわかった。同市の経済団体が議論の推進を求める請願書を市議会に提出。１３日に採択されたことを受け、市が容認する方向となった。山本知也市長が近く表明する。

中間貯蔵施設は、原発敷地外で使用済み核燃料を一時保管する国内唯一の施設。電気事業連合会が２０２０年、電力大手各社による「共同利用案」を同市に提案したが、その際は拒否していた。運営する「リサイクル燃料貯蔵」と両社が昨年１２月、搬入量が当初想定していた５０００トンに届かないとして、他社からの搬入検討を改めて市と県に打診していた。市は貯蔵量が５００トン減ると税収などが約２１２億円失われると試算している。

一方、県は施設からの使用済み核燃料の搬入先となる日本原燃の再処理工場（同県六ヶ所村）が完成する前に受け入れの拡大を検討することには慎重な姿勢で、宮下宗一郎知事は１１日、読売新聞の取材に「（再処理工場完成という）基礎がないのに議論はできない」と述べた。