［東日本大震災１５年］復興の岐路＜６＞

大地震に度々見舞われてきたイタリアでは、大規模災害の際、国の機関が司令塔となり、自治体による避難所の運営を全面的に支援する体制が確立している。

ローマの北東約９０キロ・メートルにあるイタリア中部ラクイラ。２００９年４月６日に起きた「ラクイラ地震」では、周辺自治体を含め３００人以上が犠牲になった。

未明の地震発生から８時間ほどで各地から支援要員や物資が到着した。避難所では家族ごとにテントが割り当てられ、温かいパスタなどの食事が振る舞われた。当日からシャワーを浴びることもできた。避難所で数週間を過ごした６０歳代女性は、「必要なものは全てそろっていて快適だった。食事もおいしく、慰められた」と当時を振り返る。

迅速な対応を可能にするカギが分散備蓄だ。イタリアには国が管理する備蓄庫が計３か所あり、テントや発電機、照明など約１万３０００人分に対応できる物資や機材を保管している。このほか全２０州に各州の備蓄庫があり、民間が独自に保管している物資もある。

災害発生時は、テントやベッド、仮設トイレやシャワーなど５００人分の設備を１セットにして運ぶ。政府機関の「市民保護局」と州が調整し、必要な物資を集約して被災地に送る。

市民保護局が発足したのは１９８２年。８０年に約３０００人が犠牲となったイルピニア地震で、当局間の統率が取れず混乱した教訓を踏まえ、災害対応を国が統括する形に変えた。被災自治体は救助活動などに集中できるようになった。

避難所運営では、なるべく普段通りの環境を整えて被災者の心身の負担を減らすことに重点を置く。訓練を受けた専門のボランティアが現場で運営を担う。ボランティアもテントに泊まって同じ食事を取り、不便な点があれば改善する。

市民保護局のルイージ・ダンジェロ緊急事態管理局長は「我々の活動の核は人道に配慮した支援を提供することだ。被災者に寄り添い、ニーズを把握するよう心がけている」と話した。

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日本では、東日本大震災や能登半島地震の発生当初、被災自治体が自前の備蓄品での対応を余儀なくされた。被災地外の民間企業やボランティアから物資が届くまで、必需品が不足する事態もあった。

これを教訓に、政府は９地域１０か所で支援物資の分散備蓄を進めている。備蓄品は段ボールベッドや間仕切り、キッチンや入浴の資機材などだ。北海道、関東など８地域は今年度、北陸は２６年度中に納入が完了する。ただ、赤間防災相は２月２４日の記者会見で「これで万全ではない。地理的な要件なども踏まえ、今後も整備を進める」とさらに強化していく考えを示した。

災害関連死を防ごうと避難所の改善に取り組む榛沢和彦・新潟大特任教授は、備蓄庫を各都道府県に最低１か所整備する必要性を訴える。榛沢氏は「イタリアは備蓄庫に車両も保管し、運転手も確保している。備蓄と運搬はセットだという考え方を浸透させなければいけない」と指摘した。