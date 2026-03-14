阪神が、開幕３カード目で対戦する広島に“鯉（こい）のあらいローテ”を組む可能性が１３日、浮上した。１５日の広島戦（マツダ）に先発する見通しの西勇は、通算１７勝８敗のコイキラー。同日のファーム・リーグ、広島戦（由宇）には２５年３勝１敗だった２年目・伊原が登板するとみられ、その結果次第で４月３日からの３連戦（マツダ）の先発候補に浮上する。

巨人との開幕カードは村上が先陣を切り、２戦目以降は流動的だが高橋と大竹が濃厚。高橋は２５年に左手首のプレート除去術を受けたことを踏まえ、登板間隔を空けながら万全を期す可能性がある。その場合、翌週の広島戦は２５年は４勝１敗だった村上、通算１５勝２敗の大竹に加え、もう一人のキラーを準備させることになる。

この日は甲子園で全体練習を行い、広島へ移動した。大竹は１軍ではなく、１４日のファーム・リーグ、広島戦（由宇）に先発させる見通し。球団史上初のセ・リーグ連覇へ、藤川監督の先を見据えた用兵が光る。２５年は広島を１９勝６敗と圧倒。お得意様をまな板の上に乗せ、丁寧に料理する。（中野 雄太）