◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸 ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥 ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉 ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

世界挑戦者決定戦、トリプル世界戦に出場する８選手が１３日、横浜市内のホテルで会見を行った。１年ぶりの王座返り咲きを狙うＷＢＣ世界ライトフライ級２位・岩田翔吉（帝拳）は、圧倒的な勝利を宣言。元ムエタイ王者で現役軍人というノックアウト・ＣＰフレッシュマート（タイ）を「タイのレジェンド」と尊敬しながらも、すべてで上回ることを約束。ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦のノニト・ドネア（フィリピン）、増田陸（帝拳）の両選手も勝利をアピールした。

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ひな壇で横に座る王者がミニマム級時代に１６度の防衛（暫定王座を含む）を誇ろうが、岩田の自信に揺るぎはない。「この試合に向けて４か月間調整してきた。スピード、パワー、テクニック、フィジカル、すべてで上回る準備をした」。スパーリングはこれまでの試合の倍以上の量を消化した。量以上に「相手の質が違った」という。アマ世界王者で同門のＷＢＣ世界スーパーフライ級１位・坪井智也、今回の興行に出場するＷＢＯ世界フライ級王者のオラスクアガ、そして飯村ら世界のトップと実戦練習を重ねたことが、自信の裏付けとなっている。

対戦相手のノックアウトは地位も名誉も手にしたチャンピオンだ。ムエタイでルンピニー（ムエタイの競技場）の王者となり国際式に転向。昨年１２月にはライトフライ級でも王座を獲得し、２階級制覇を達成した。「自分がデビューした頃はミニマム級で世界王座を防衛していた。最終的に１６回も防衛して、まさにタイのレジェンド」と敬意を表した。岩田も小学生時代はキックボクシングを習っていた。ムエタイの試合はよく見ていたと振り返り、「ノックアウト選手がルンピニー（ムエタイの競技場）のチャンピオンになった時のルンピニーのレベルがすごく高かったことを覚えている。本当に生物的に強いんだろうと思っている」。

最上級の褒め言葉を並べ王者をたたえた。が、最後は本音をぶつけた。プロボクサーであり、タイ陸軍で技術者として勤務する現役軍人のチャンピオンへ、言い聞かせるように言った。「リアルなドキュメンタリー番組で厳しいタイ陸軍を見たことがある。その経験を試合でいかしてくるとは思うが、レジェンドの老かいさを感じながら、自分の流れに持っていきたい。自信はある。今回は自分が一番試合を楽しみにしている」。減量はリミット（４８・９キロ）まであと９００グラム。すべてが順調に進んでいる。（近藤 英一）