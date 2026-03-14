女優の沢尻エリカが５月２３日に、自身約２０年ぶりとなる写真集「ＤＡＹ ＯＦＦ」（幻冬舎刊）を発売することが１３日、分かった。

２００７年に発売した「ＥＲＩＣＡ」から約２０年。こだわり抜いた渾身（こんしん）の一冊を発売する。沢尻の“今”を映し出し、生き方の全てが記録された。衣装は全て本人の私物で、それに合わせて撮影場所も自らチョイス。メイクも自身で行い、スッピンも惜しみなく披露。飾らない素顔と自然体の魅力が詰まっている。

また、今回はこれまで見せることがなかったアクティブな一面も初公開。サーフィンを楽しむ姿や海中でイルカとたわむれるスキンダイビングのシーンは圧巻。人魚のように自由に泳ぐ姿には、カメラマンのシャッターも止まらなかったという。最終的に撮影カット数は約１００００以上を数えた。厳選を重ね、全１６０ページに、１５０点以上の写真を収録。まさに、永久保存版の一冊に仕上がった。

沢尻は「約２０年ぶり、３０代最後に私の“今”そして“素”を刻んだ一冊。これまで支えてくれた皆様に、心から感謝を込めて」とコメントした。

発売日当日には、東京・六本木 蔦屋書店でお渡し会、トークイベントも実施。ファンと対面する貴重な機会になる。

今年は、主演舞台「ピグマリオン―ＰＹＧＭＡＬＩＯＮ―」や７年ぶりの映画復帰作となった「＃拡散」（２月公開）に出演するなど、精力的に活動を続けている沢尻。５月に発売される写真集にも注目が集まりそうだ。