８月に開幕する「第１０８回全国高校野球選手権大会」。ＡＢＣテレビは今年の大会を盛り上げる“２０２６夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソング”を、歌手のＶａｕｎｄｙが担当することを１３日、発表した。

Ｖａｕｎｄｙは現世代を象徴するマルチクリエイター。同局を通じ「この度は歴史ある、夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソングを任せていただけるとのこと、とても光栄です。情熱を持って心身をささげ、なにかに打ち込む人の姿は、周りを巻き込み、やがて世界をも変えるほどの力を持っていると信じてます。甲子園球場を目指して集まる若き才能たちを、音楽の力で少しでも鼓舞できれば本望です。僕も球児たちに負けないくらい、全力投球で挑みます」とコメントした。

楽曲制作からビジュアル、ＭＶ制作までを自ら統括する独自のアプローチで、数々のヒット曲を輩出しているＶａｕｎｄｙ。２０２６年には男性ソロ史上最年少での４大ドームツアーを開催など、名実ともにトップアーティストとしての地位を確立。また、アジアアリーナツアーも展開するなど、その活動は国内のみならずグローバルな広がりを見せている。

今回、担当する楽曲は「熱闘甲子園」（ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）のテーマソングをはじめ、大会期間中の朝から夕方まで連日放送される「ＡＢＣ高校野球中継」、甲子園出場校決定までの全国地方大会の結果を紹介する「甲子園への道」（ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系列放送）など、高校野球関連番組で使用。球児たちの忘れられない夏を鮮やかに彩る。