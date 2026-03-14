沢尻エリカ、約20年ぶり写真集『DAY OFF』発売「30代最後に…」 全160ページを完全セルフプロデュース
俳優の沢尻エリカ（39）が、約20年ぶりの写真集『DAY OFF』（幻冬舎）を5月23日に発売する。完全セルフプロデュースで、約1万カットの中から厳選した全160ページとなる。
【先行カット】スタイル抜群！海の中を悠々と泳ぐ沢尻エリカ
2007年発売の写真集「ERICA」から約20年ぶりとなる「DAY OFF」。年齢を重ねるごとに深みを増す美しさと、変わらぬ透明感。沢尻が“今”の自分をまるごと映し出し、その“生き方”のすべてを記録した渾身の一冊となる。
衣装はすべて本人の私物で、それに合わせた撮影場所も自らセレクト。メイクも自身で行い、スッピンも惜しみなく披露し、飾らない素顔と自然体の魅力が詰まっている。
これまで見せることがなかったアクティブな一面も初公開。サーフィンを楽しむ姿や、海中でイルカと戯れるスキンダイビングシーンは圧巻。まるで人魚のように自由に泳ぐ沢尻の姿に、カメラマンのシャッターが止まらず、最終的に撮影カット数は約1万カット以上に。
その中から厳選に厳選を重ねた150点以上のビジュアルを収録した本作は、まさに“永久保存版”。飾らず、媚びず、無邪気にただ凛と咲く一輪の花のような、等身大の沢尻。静けさの中に宿る強さ。柔らかさの奥にある芯のある意志。ただの写真集ではなく、1人の女性の美しさと生き方を記録したアートとなる。
写真集発売を記念して、きょう14日から沢尻エリカ写真集の公式「X」がスタート。スタッフが運営し、内容の紹介、撮影中のエピソードなどの情報を発信する。
さらに、発売日当日の5月23日には東京・六本木 蔦屋書店にてお渡し会、トークイベントが開催される。
■沢尻エリカコメント
約20年ぶり、30代最後に私の“今”そして“素”を刻んだ一冊。これまで支えてくれた皆様に、心から感謝を込めて。
【先行カット】スタイル抜群！海の中を悠々と泳ぐ沢尻エリカ
2007年発売の写真集「ERICA」から約20年ぶりとなる「DAY OFF」。年齢を重ねるごとに深みを増す美しさと、変わらぬ透明感。沢尻が“今”の自分をまるごと映し出し、その“生き方”のすべてを記録した渾身の一冊となる。
これまで見せることがなかったアクティブな一面も初公開。サーフィンを楽しむ姿や、海中でイルカと戯れるスキンダイビングシーンは圧巻。まるで人魚のように自由に泳ぐ沢尻の姿に、カメラマンのシャッターが止まらず、最終的に撮影カット数は約1万カット以上に。
その中から厳選に厳選を重ねた150点以上のビジュアルを収録した本作は、まさに“永久保存版”。飾らず、媚びず、無邪気にただ凛と咲く一輪の花のような、等身大の沢尻。静けさの中に宿る強さ。柔らかさの奥にある芯のある意志。ただの写真集ではなく、1人の女性の美しさと生き方を記録したアートとなる。
写真集発売を記念して、きょう14日から沢尻エリカ写真集の公式「X」がスタート。スタッフが運営し、内容の紹介、撮影中のエピソードなどの情報を発信する。
さらに、発売日当日の5月23日には東京・六本木 蔦屋書店にてお渡し会、トークイベントが開催される。
■沢尻エリカコメント
約20年ぶり、30代最後に私の“今”そして“素”を刻んだ一冊。これまで支えてくれた皆様に、心から感謝を込めて。