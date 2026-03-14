「本当に嬉しいニュース！」「デカすぎ」金曜夜、日本サッカー界に飛び込んできた“朗報”にネット歓喜！「信用できない」との声も
思っていたよりも軽傷で済んだようだ。
周知の通り、ブライトンの三笘薫は３月４日のアーセナル戦で左足首を負傷した。
ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は試合後の会見で、「今はCTスキャンの結果を待たなければならない。詳細を言えるのはそれからだが、大きな怪我ではないと思う」とコメント。だが、地元メディア『Sussex Express』は、「ブライトンは当面の間、三笘を欠くことになりそうだ。試合後、松葉杖を使い、保護シューズを履いてひどく足をひきずっている姿が目撃された」と報じたため、状態が懸念されていた。
そして13日、翌日のサンダーランド戦に向けた前日会見に登壇したヒュルツェラー監督は、28歳アタッカーの状態についてこう説明した。
「今日のトレーニングの様子を見なければならない。今日のトレーニングが終わるのを待って、決断を下さなければならない。それほどひどい状態ではない。スキャンでは損傷は見られず、あとは痛みに耐えられるかどうかだけだ」
33歳の指揮官は「検査の結果、異常はなかった。彼が経験したのは痛みだけで、彼はこの痛みを乗り越えなければならない」と続けた。痛みさえ引けば、サンダーランド戦に出場できる可能性もあるということだろう。
金曜日の夜に飛び込んできたこの一報に、ファンは安堵。インターネット上では、次のような声が上がった。
「良かったな 深刻な怪我じゃなさそうで」
「無理はしないでくれ」
「早期復帰は本当に嬉しいニュース！」
「深刻な怪我じゃないことは安心したけど、無理だけは禁物」
「ヒュルツェラーの復帰情報はまったく信用できないけど、三笘が軽傷なのは間違いなさそう。本当に良かった」
「明日は大事を取って休んで欲しいな」
「大怪我じゃ無さそうでホント良かった！」
「代表戦間に合いそうだ。 三笘いるかいないかで選択肢だいぶ変わるからデカすぎ」
「三笘さん大丈夫っぽい...と言いたいところだが、ヒュルツェラーだから信用できない」
いずれにしても、日本代表の３月シリーズに間に合いそうなのは朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ショッキングな三笘の負傷シーン
周知の通り、ブライトンの三笘薫は３月４日のアーセナル戦で左足首を負傷した。
ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は試合後の会見で、「今はCTスキャンの結果を待たなければならない。詳細を言えるのはそれからだが、大きな怪我ではないと思う」とコメント。だが、地元メディア『Sussex Express』は、「ブライトンは当面の間、三笘を欠くことになりそうだ。試合後、松葉杖を使い、保護シューズを履いてひどく足をひきずっている姿が目撃された」と報じたため、状態が懸念されていた。
「今日のトレーニングの様子を見なければならない。今日のトレーニングが終わるのを待って、決断を下さなければならない。それほどひどい状態ではない。スキャンでは損傷は見られず、あとは痛みに耐えられるかどうかだけだ」
33歳の指揮官は「検査の結果、異常はなかった。彼が経験したのは痛みだけで、彼はこの痛みを乗り越えなければならない」と続けた。痛みさえ引けば、サンダーランド戦に出場できる可能性もあるということだろう。
金曜日の夜に飛び込んできたこの一報に、ファンは安堵。インターネット上では、次のような声が上がった。
「良かったな 深刻な怪我じゃなさそうで」
「無理はしないでくれ」
「早期復帰は本当に嬉しいニュース！」
「深刻な怪我じゃないことは安心したけど、無理だけは禁物」
「ヒュルツェラーの復帰情報はまったく信用できないけど、三笘が軽傷なのは間違いなさそう。本当に良かった」
「明日は大事を取って休んで欲しいな」
「大怪我じゃ無さそうでホント良かった！」
「代表戦間に合いそうだ。 三笘いるかいないかで選択肢だいぶ変わるからデカすぎ」
「三笘さん大丈夫っぽい...と言いたいところだが、ヒュルツェラーだから信用できない」
いずれにしても、日本代表の３月シリーズに間に合いそうなのは朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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