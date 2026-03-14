西武園競輪のG3「ブルーウイングナイトレース」は13日の2日目7〜12Rで二次予選が行われ、きょう14日の3日目10〜12Rで争われる準決勝戦メンバーが決まった。注目は11Rだ。なお2、3Rではガールズケイリンの準決勝戦を実施する。

前回とは別人のような動きを見せている取鳥が中心。同型の脇本、黒沢、飯野の動きを見極めて好機に仕掛けて押し切る。小倉が続いて＜2＞＝＜7＞。飯野が取鳥よりも先に仕掛ければ守沢との＜1＞＝＜9＞がある。

＜1＞守沢太志 結果的に磯島君に付いていけば良かった。判断ミスでした。感じはいい。飯野さんへ。

＜2＞取鳥雄吾 作戦通り。もう少し欲しい。セッティングを見てみる。自力。

＜3＞脇本勇希 近畿ラインの先頭で自力勝負。

＜4＞黒沢征治 感じはいい。自力。

＜5＞山本伸一 近畿ライン3番手。

＜6＞池野健太 脇本君へ。

＜7＞小倉竜二 追走だけに集中していた。奈良の落車の影響で練習不足と体調不良が響いている。取鳥君へ。

＜8＞宿口潤平 黒沢君へ。

＜9＞飯野祐太 関東勢の後ろから行くのは作戦通り。脚は悪くない。自力、自在。