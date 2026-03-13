すぐに感情を爆発させてしてしまう人、感情的に全然ならない人。その差って何？
ちょっとした一言で感情が一気に高ぶってしまう。後から「言いすぎたかも」と後悔することもある。一方で、同じ状況でも冷静に受け止められる人もいます。この違いは、性格の強さではありません。実は“感情との向き合い方”にあります。
その場で反応してしまう
感情が爆発しやすい人ほど、その瞬間に反応します。怒りや不満をすぐ言葉にすると、感情はさらに強くなってしまうでしょう。一方で冷静でいられる人は、少し時間を置くことを意識しています。いったん距離を取ることで、感情の波は落ち着かせるのです。
出来事を自分の評価だと受け取っている
相手の言葉を「自分を否定された」と感じると、感情が揺れてしまうのは仕方のないこと。でも、感情的になりにくい人は、出来事と自分の価値を切り分けています。すべてを自分の問題として受け取らないのです。
感情を押さえ込もうとしている
意外にも、感情を我慢し続けるほど爆発しやすくなります。冷静でいられる人は、日常の中で小さく感情を言葉にしているもの。溜め込まないことで、大きな爆発を防いでいるのです。
感情は扱い方を整えるもの。揺れ動いた時は少し距離を置き、小さく言葉にする。その習慣だけでも、感情の揺れ方は変わっていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼仕事が評価されにくい人と、仕事が前に進む人。その差は“自分の見せ方”です