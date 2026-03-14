ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）が、14日に開幕する。初日メインはドリーム第1弾のセンプルドリームだ。

桐生の「59」はペラ交換や事故が多く、近況の動きは芳しくないが。しかし、そこは2015年のクラシックでSG初制覇を成し遂げるなど相思相愛の尼崎。当地巧者の手腕で立て直して、巧妙に押し切りたい。一方で池田の「38」は近況好調エンジン。尼崎実績が高く、底上げも十分見込める。吉川は地元総大将の走りで中央突破へ。尼崎相性のいい宮地は、角度良く捲り差して浮上する。西山はそつなく差し。山口剛は機歴が微妙だが旋回力を駆使する。

＜1＞桐生順平 行き足から伸びが怪しかった。まだペラも何もしていません。ペラはこれで行こうかな、という形をしていたのですが。まずは叩いてから。

＜2＞池田浩二 大したことないかな。直線とかターン回りもあまり好きな感じじゃない。ペラを自分の好きな形に叩いてみます。

＜3＞吉川元浩 ペラは叩いていったけど、まだ奇麗には叩けていない。まあ出ている感じはしなかったね。下がることはなかったけど力強さがない感じ。乗り心地もまだしっかりしてなかった。まずはペラをしっかり叩いてみたい。

＜4＞西山貴浩 ペラはまだ見ていません。行き足になっていない。回転も700回転しかしていなくて。下がることはなかったんですが行き足がね。時間があるので、ペラを叩き変えます。

＜5＞宮地元輝 エンジンは悪くないと思うんですけど、ペラが記憶にないくらい汚いですね。まずは、そのペラ調整に専念します。

＜6＞山口剛 班でも変わらなかった。普通ありそう。まだ何にも見ていないから、徐々にやっていきます。