男女混合戦のボートレース下関ミッドナイトボートレース11th「日本財団会長杯」が、きょう14日に開幕する。初日メインはドリーム戦だ。13日の前検日は荒れ水面のため、タイム計測もスタート練習も行われなかった。

守田が逃げる。負傷で途中帰郷となったG1近畿地区選手権（住之江）以来、約1カ月ぶりの実戦になるが、スタートを踏み込んで主導権は渡さない。好素性機を引き当てた長尾は堅実に差してバック勝負。江夏は下関では4節連続優出中で水面のイメージもいい。センターから果敢に握って攻める。4カドの河合は自在戦で。

＜1＞守田俊介 負傷明けで大丈夫ではないけど、走らないとあかん。何とか頑張ります。スタートだけは負けへんように。

＜2＞長尾章平 エンジンはいいんだと思う。ペラはやりたい形があるので叩いた。最近はエンジン抽選がいい。今節もいいのが引けた。しっかり走るだけ。

＜3＞江夏満 ギアケースを調整した。調子うんぬんより、いつも一生懸命走っているだけですよ。下関で悪かったことはあまりない。

＜4＞河合佑樹 今節が終わったらF休みなのでスタートは慎重に。グラチャンの斡旋が入るまでは我慢です。

＜5＞長岡良也 エンジンは、まだ分からない。

＜6＞桑島和宏 ペラは冬場のよくある形。下関は久々になるけど、特殊な形ではないので調整はしやすいと思う。