春の限定スイーツ35店をお得に巡る『箱根スイーツコレクション 2026』が開催中
今年で27回目を迎える『箱根スイーツコレクション 2026』が4月22日（水）まで開催中です。箱根や小田原のホテルやカフェ、美術館など35店舗が、春をテーマに限定スイーツを用意。そのうえ小田急トラベルのWebサイトでは、ロマンスカーやホテルなどをお得に利用できるプランを販売中です。特に電車とスイーツ、宿泊予約のセットでは、過去最大の割引額￥8,040引きのプランも登場。今だけのお得な箱根旅を楽しめます。
｜今年のテーマは「春の箱根で宝探し きらめきスイーツ」
「箱根スイーツコレクション 2026」に先だって、湯本富士屋ホテルで試食会が行われました。限定スイーツを用意する35店舗のうち19店舗が参加しました。
▲箱根スイーツコレクション 2026のスイーツを用意したパティシエやスタッフ
｜限定のスイーツを巡る春の箱根旅
箱根エリアに点在するホテルやカフェを巡るには、小田急トラベルのWebサイトで買えるお得な割引周遊券「箱根フリーパス」が便利です。箱根エリアを巡るバスに加え、箱根登山ケーブルカーや箱根ロープウェイ、箱根海賊船など８つの乗り物が乗り降り自由。限定スイーツと観光スポットを巡れます。
箱根湯本駅から徒歩３分の湯本富士屋ホテルにあるラウンジ ウィステリアでは、宝石を思わせるガラスの食器に、苺のシャンパンジュレやフランボワーズのモンブランなど繊細な盛り付けのスイーツが並ぶプレート「Spring Twinkle 〜春のきらめき〜」（￥3,000）がフォトジェニック。コーヒーまたは紅茶セット（￥3,600）も用意します。
▲「湯本富士屋ホテル ラウンジ ウィステリア」
日本を代表するクラシックホテル、富士屋ホテルの瀟洒なラウンジでは華やかな装いの「アフタヌーンティーセット［アフタヌーンティー＋お飲み物］」（1人￥7,500）に注目です。ウェルカムティーや宝石のように美しいスイーツ、サンドウィッチや白魚のブルスケッタなど伝統の味を楽しめます。１名より予約可能。
▲「富士屋ホテル［ラウンジ］」
箱根ホテル小涌園のビュッフェレストラン フォンテンブローでは、「小涌園からのおくりもの」（￥2,200）でツツジをイメージしたタルトやブルーラグーンのゼリーで日本庭園 “蓬莱園” を表現。箱根小涌園にある三河屋Cafeの「宝玉箱［ドリンク付］」（￥1,800）は、繊細な作りのケーキやゼリーが見事です。鈴廣かまぼこの里 名水甘味 且座 shazaの「春の苔パフェ スイーツコレクションver.」（￥1,650）には鈴廣のふわふわ卵焼き “海のすふれ” を忍ばせ、苔を思わせる緑の絨毯と桜の模様がアクセント。ハイアット リージェンシー 箱根 リゾート＆スパでは、果物やスイーツを飾るアート作品のような「タルト プランタニエール」（￥1870）に箱根の春を込めています（コーヒーまたは紅茶付は￥2,370）。サービス料別。
▲左上から時計回りに「箱根ホテル小涌園[ビュッフェレストラン フォンテンブロー]」、「箱根小涌園 三河屋Cafe」、「鈴廣かまぼこの里 名水甘味 且座 shaza」、「ハイアット リージェンシー 箱根 リゾート＆スパ[リビングルーム]」
箱根仙石原プリンスホテル[レストラン グリル]の「春色箱根旅〜きらめきスイーツボックス （フリードリンク付）〜」（￥3,000）は、木箱の中に桜のムースや富士山の形をしたパルフェに加え、湘南ゴールドのムースや箱根山麓紅茶のフィナンシェなど “地域の味” も楽しめます。
▲「箱根仙石原プリンスホテル[レストラン グリル]」
箱根ラリック美術館にある箱根エモア・テラスでは、ルネ・ラリックのガラス工芸の世界観をスイーツで表現した「ジュエリースイーツビュッフェ付きランチ」（￥4,510）をお腹いっぱいに満喫。乙女峠の手前にあるラッキィズ・カフェの「プランタニエ」（￥1,540）は、サクサクのタルトに自家製カスタードやフルーツをたっぷり盛り付け満開の春を表現しました。コーヒーまたは紅茶付は￥1,980です。
▲「箱根ラリック美術館［箱根エモア・テラス］」、「ラッキィズ・カフェ」
芦ノ湖を見下ろす高台に建つ小田急 山のホテル［ラウンジ］では、グラスの上にパイを乗せ、湖を遊覧する箱根海賊船をモチーフにしたパフェ「パイレーツ」（￥2,600）を用意。桜のアイスやジュレなど湖の春を閉じ込めたパフェを味わいながら、優雅なひと時を過ごせます。
▲「小田急 山のホテル［ラウンジ］」
小田急トラベルのWebサイトで『箱根スイーツコレクション 2026』のプランを購入すると、往復のロマンスカーが最大2,040円割引されるほか、箱根エリアを巡る「箱根フリーパス」や宿泊代金などがとってもお得に。この機会に限定スイーツを味わいながら春の箱根を巡ってみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：小田急トラベルWebサイトhttps://www.odakyu-travel.co.jp/hakone/hakone-sweets.html＞