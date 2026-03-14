気象台は、午前4時20分に、なだれ注意報を長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、阿賀町、湯沢町、津南町、関川村に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】新潟県・長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市などに発表（雪崩注意報） 14日04:20時点

下越、上越、佐渡では、高波に注意してください。下越、中越、上越では、濃霧による視程障害やなだれに注意してください。新潟県では、霜に対する農作物の管理に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■長岡市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■三条市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■柏崎市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■新発田市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■小千谷市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■加茂市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■十日町市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■村上市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■糸魚川市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■妙高市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■五泉市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■上越市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■魚沼市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■南魚沼市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■胎内市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■阿賀町

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■湯沢町

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■津南町

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■関川村

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



