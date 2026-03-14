ＮＹ各市場　３時台　ダウ平均は小幅高　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式13日（NY時間14:47）（日本時間03:47）
ダウ平均　　　46714.79（+36.94　+0.08%）
ナスダック　　　22166.22（-145.76　-0.65%）
CME日経平均先物　53240（大証終比：-130　-0.24%）

欧州株式13日終値
英FT100　 10261.15（-44.00　-0.43%）
独DAX　 23447.29（-142.36　-0.60%）
仏CAC40　 7911.53（-72.91　-0.91%）

米国債利回り
2年債　 　3.727（-0.013）
10年債　 　4.279（+0.018）
30年債　 　4.905（+0.023）
期待インフレ率　 　2.380（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.983（+0.026）
英　国　　4.823（+0.050）
カナダ　　3.525（-0.002）
豪　州　　4.951（-0.001）
日　本　　2.251（+0.073）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝97.46（+1.73　+1.81%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5048.10（-77.70　-1.52%）

ビットコイン（ドル）
71131.38（+949.28　+1.35%）
（円建・参考値）
1135万2568円（+151505　+1.35%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ