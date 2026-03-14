ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式13日（NY時間14:47）（日本時間03:47）
ダウ平均 46714.79（+36.94 +0.08%）
ナスダック 22166.22（-145.76 -0.65%）
CME日経平均先物 53240（大証終比：-130 -0.24%）
欧州株式13日終値
英FT100 10261.15（-44.00 -0.43%）
独DAX 23447.29（-142.36 -0.60%）
仏CAC40 7911.53（-72.91 -0.91%）
米国債利回り
2年債 3.727（-0.013）
10年債 4.279（+0.018）
30年債 4.905（+0.023）
期待インフレ率 2.380（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.983（+0.026）
英 国 4.823（+0.050）
カナダ 3.525（-0.002）
豪 州 4.951（-0.001）
日 本 2.251（+0.073）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝97.46（+1.73 +1.81%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5048.10（-77.70 -1.52%）
ビットコイン（ドル）
71131.38（+949.28 +1.35%）
（円建・参考値）
1135万2568円（+151505 +1.35%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式13日（NY時間14:47）（日本時間03:47）
ダウ平均 46714.79（+36.94 +0.08%）
ナスダック 22166.22（-145.76 -0.65%）
CME日経平均先物 53240（大証終比：-130 -0.24%）
欧州株式13日終値
英FT100 10261.15（-44.00 -0.43%）
独DAX 23447.29（-142.36 -0.60%）
仏CAC40 7911.53（-72.91 -0.91%）
米国債利回り
2年債 3.727（-0.013）
10年債 4.279（+0.018）
30年債 4.905（+0.023）
期待インフレ率 2.380（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.983（+0.026）
英 国 4.823（+0.050）
カナダ 3.525（-0.002）
豪 州 4.951（-0.001）
日 本 2.251（+0.073）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝97.46（+1.73 +1.81%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5048.10（-77.70 -1.52%）
ビットコイン（ドル）
71131.38（+949.28 +1.35%）
（円建・参考値）
1135万2568円（+151505 +1.35%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ