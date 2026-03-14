ＮＹ各市場　４時台　ダウ平均は小幅安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式13日（NY時間15:01）（日本時間04:01）
ダウ平均　　　46670.44（-7.41　-0.02%）
ナスダック　　　22145.84（-166.14　-0.74%）
CME日経平均先物　53260（大証終比：-110　-0.21%）

欧州株式13日終値
英FT100　 10261.15（-44.00　-0.43%）
独DAX　 23447.29（-142.36　-0.60%）
仏CAC40　 7911.53（-72.91　-0.91%）

米国債利回り
2年債　 　3.732（-0.009）
10年債　 　4.279（+0.018）
30年債　 　4.905（+0.023）
期待インフレ率　 　2.378（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.983（+0.026）
英　国　　4.823（+0.050）
カナダ　　3.525（-0.002）
豪　州　　4.951（-0.001）
日　本　　2.251（+0.073）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝97.68（+1.95　+2.04%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5046.90（-78.90　-1.54%）

ビットコイン（ドル）
71029.38（+847.28　+1.21%）
（円建・参考値）
1133万6289円（+135226　+1.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ