ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式13日（NY時間15:01）（日本時間04:01）
ダウ平均 46670.44（-7.41 -0.02%）
ナスダック 22145.84（-166.14 -0.74%）
CME日経平均先物 53260（大証終比：-110 -0.21%）
欧州株式13日終値
英FT100 10261.15（-44.00 -0.43%）
独DAX 23447.29（-142.36 -0.60%）
仏CAC40 7911.53（-72.91 -0.91%）
米国債利回り
2年債 3.732（-0.009）
10年債 4.279（+0.018）
30年債 4.905（+0.023）
期待インフレ率 2.378（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.983（+0.026）
英 国 4.823（+0.050）
カナダ 3.525（-0.002）
豪 州 4.951（-0.001）
日 本 2.251（+0.073）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝97.68（+1.95 +2.04%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5046.90（-78.90 -1.54%）
ビットコイン（ドル）
71029.38（+847.28 +1.21%）
（円建・参考値）
1133万6289円（+135226 +1.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式13日（NY時間15:01）（日本時間04:01）
ダウ平均 46670.44（-7.41 -0.02%）
ナスダック 22145.84（-166.14 -0.74%）
CME日経平均先物 53260（大証終比：-110 -0.21%）
欧州株式13日終値
英FT100 10261.15（-44.00 -0.43%）
独DAX 23447.29（-142.36 -0.60%）
仏CAC40 7911.53（-72.91 -0.91%）
米国債利回り
2年債 3.732（-0.009）
10年債 4.279（+0.018）
30年債 4.905（+0.023）
期待インフレ率 2.378（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.983（+0.026）
英 国 4.823（+0.050）
カナダ 3.525（-0.002）
豪 州 4.951（-0.001）
日 本 2.251（+0.073）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝97.68（+1.95 +2.04%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5046.90（-78.90 -1.54%）
ビットコイン（ドル）
71029.38（+847.28 +1.21%）
（円建・参考値）
1133万6289円（+135226 +1.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ