浅野温子＆武田鉄矢共演の名作ドラマ『101回目のプロポーズ』がTVerで無料配信開始
浅野温子と武田鉄矢が共演し、1991年にフジテレビ系で放送された大ヒットドラマ『101回目のプロポーズ』が、Tverにて3月14日から無料配信される。
【写真】『101回目のプロポーズ』の続編『102回目のプロポーズ』ビジュアル
『101回目のプロポーズ』は、浅野温子演じるチェロ奏者の矢吹薫と、武田鉄矢演じる真面目が取りえの中年サラリーマン・星野達郎が織りなすラブストーリー。
建築会社の万年係長・達郎（武田）は、真面目が取りえの中年サラリーマン。一見カッコいいが、実はアニメオタクの弟・純平（江口洋介）と暮らしている。99回の見合いで断られ続け、すっかり自信を失っている達郎に100回目の見合い話が舞い込む。相手はチェロ奏者の薫（浅野）。そんな彼女に当然のように断られた達郎だが、どうしても諦めきれず、猛烈なアタックを開始した。はじめは戸惑っていた薫だが、達郎の純粋な心に触れ、次第に心を開いていく…。
3月19日からは続編『102回目のプロポーズ』がFODにて配信、4月1日から地上波で放送される。
ドラマ『101回目のプロポーズ』は、Tverにて3月14日から無料配信。
【写真】『101回目のプロポーズ』の続編『102回目のプロポーズ』ビジュアル
『101回目のプロポーズ』は、浅野温子演じるチェロ奏者の矢吹薫と、武田鉄矢演じる真面目が取りえの中年サラリーマン・星野達郎が織りなすラブストーリー。
建築会社の万年係長・達郎（武田）は、真面目が取りえの中年サラリーマン。一見カッコいいが、実はアニメオタクの弟・純平（江口洋介）と暮らしている。99回の見合いで断られ続け、すっかり自信を失っている達郎に100回目の見合い話が舞い込む。相手はチェロ奏者の薫（浅野）。そんな彼女に当然のように断られた達郎だが、どうしても諦めきれず、猛烈なアタックを開始した。はじめは戸惑っていた薫だが、達郎の純粋な心に触れ、次第に心を開いていく…。
3月19日からは続編『102回目のプロポーズ』がFODにて配信、4月1日から地上波で放送される。
ドラマ『101回目のプロポーズ』は、Tverにて3月14日から無料配信。