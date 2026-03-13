森永製菓は、H.I.S.ホテルホールディングス株式会社（以下、HISホテル）と、「森永ラムネ」にまみれて、見て、食べて、遊ぶ、体験型客室「森永ラムネルーム」を共創した。3月12日から順次、全国12施設16部屋が変なホテルで発売する。

「森永ラムネ」は、仕事や勉強で集中したい時（ON）やリフレッシュしたい時（OFF）に楽しまれている。そこで、森永ラムネルームではONとOFFを切り替える「ラムネスイッチ」をモチーフに、リラックスグッズやアクティビティを用意し、コラボレーションルームならではの驚きと楽しさあふれる滞在を演出している。客室内にいる「ラムねこ」と「しゅうチュー」と一緒にラムネの香りの入浴料やアロマ、食べ放題のラムネ、ラムネを使ったプチアクティビティで旅の疲れを癒し、スッキリとした翌朝を迎えられる。

同社は創業から120余年、商品やサービスを通して、「おいしさ」や「たのしさ」といった情緒的価値を提供してきた。その知見と資産を生かし、気持ちをプラスに変えるボタンとして、「日常をちょっと豊かに」する、体験価値創造支援サービス「PLUS BUTTON LABO.（プラスボタンラボ）」事業を展開している。同サービスでは法人向けに、宿泊施設や商業施設、オフィスなど人が集う場所（空間）をより良いものにするためのコンサルティングから、マーケティング戦略構築、コンテンツ企画立案・実行までを一貫して行なっている。

同プロジェクトにおいては、「変なホテル」が持つ魅力を、お菓子の持つ「たのしさ」「ワクワク感」でさらに引き立たせることを目指し、客室コンセプトの設計、宿泊した消費者の体験設計、商品・ブランドを活用した客室のデザイン、アクティビティの提案、オリジナルアメニティの開発まで、宿泊体験の価値向上に関するあらゆる支援をパートナーとして行った。

2024年に変なホテルとのコラボレーションとして展開した「チョコボールルーム」の好評を受け、体験型客室第2弾として「森永ラムネルーム」を実施することとなった。旅という非日常の体験の中に、お菓子という日常の中の楽しみを組み合わせることで、旅先での体験価値を高め、将来にわたって旅やお菓子に親しんでもらいたいという両社の想いから、新たな共創事業が生まれた。これまで森永製菓が培ってきた知見や資産と、「心が躍り・笑顔を解き放つ価値」を提供し続ける変なホテルでしかできない演出を掛け合わせることで、消費者に笑顔を届けることを目指している。





仕事や勉強で集中したい時（ON）やリフレッシュしたい時（OFF）に楽しまれている「森永ラムネ」の「ラムネスイッチ」をモチーフとした、コラボレーションルームならでは驚きと楽しさあふれる滞在を楽しめる体験型客室。客室内のドア、壁、カーテン、ベッド、モニターなどを「森永ラムネ」と、「森永ラムネ」の公式キャラクター「ラムねこ」と「しゅうチュー」で飾り、宿泊した消費者には、旅行中や帰宅後も楽しめる「森永ラムネ」20本と、持ち帰り用の巾着袋など、さまざまなグッズをお土産として用意している。





客室滞在中の隙間時間にプチ「集中」する「ラムネスイッチ」を体験してもらうアクティビティ「ラムネチャレンジ」を用意した。客室内に設置した「森永ラムネ自販機？！」の中には20本のラムネを用意している。中に入っているラムネを使って、パンフレットの写真を参考にしながらラムネ積みにチャレンジしてもらい、完成した作品の写真をフロントに見せてもらった人には、特別賞品をプレゼントする。パンフレットに載っていない形でも、写真をフロントに見せると、特別賞プレゼントの対象となる。なお、使用したラムネ20本は、すべて持ち帰りできる。

［HISホテル発売概要］

客室名称：森永ラムネルーム

「森永ラムネルーム」展開ホテル：

＜東北＞変なホテルプレミア仙台 国分町

＜関東＞変なホテル東京 浅草橋、変なホテル東京 羽田、変なホテル東京 西葛西、変なホテル舞浜 東京ベイ

＜中部・北陸＞変なホテル金沢 香林坊

＜関西＞変なホテル大阪 なんば、変なリゾート＆スパ 関西空港、変なホテルプレミア 奈良、変なホテルプレミア京都 五条烏丸

＜九州＞変なホテル福岡 博多、変なホテルプレミア鹿児島 天文館

発売日：3月12日（木）から順次

料金：朝食付き1万5600円〜、素泊まり1万3800円〜（いずれも1室1泊、税サ込）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp

H.I.S.ホテルホールディングス＝https://www.hishotelgroup.com