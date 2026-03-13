モルテンは、小中学生を主な対象とした暑熱対策アイテムとして、「アイスゲームベスト」「サッカーキャップ用インナーキャップ」（サッカーキャップの下に着用するインナーキャップ。帽子本体は付属していない）「アウトドアミストファン」の3商品を、3月12日から順次出荷を開始し、公式オンラインや全国のスポーツ用品店などで販売を開始した。

夏場は日照時間が長く、練習や試合の機会が増える時期でもあり、子どもたちは「練習を続けたい」「試合に出たい」という気持ちを持っており、保護者や指導者も「やらせてあげたい」「安全は守りたい」という思いを抱えながら、日々の活動を支えている。しかし近年、地球温暖化による気温上昇や猛暑日の増加によって、屋外スポーツの現場では暑熱による健康リスクが深刻化している。特に思春期前の小中学生は、体温調節機能が未発達であることから体感温度の影響を受けやすく、熱中症のリスクが高いとされている。

モルテンは、子どもたちのスポーツの機会を守り、プレーヤーだけでなく保護者や指導者も安心してスポーツに向き合える環境をつくることこそが、モルテンとして果たすべき責任であると考え、同商品の開発・発売に至った。

モルテンは、スポーツに関わるすべての人々が、スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境づくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現していく。

モルテンの暑熱対策アイテムは、サッカーファミリー全体の身体負荷と競技環境に着目し、プレーの動きを止めずに安全なスポーツ環境を支えることを目的に開発され、競技中・休憩中それぞれのシーンで無理なく取り入れられる設計としている。



「アイスゲームベスト」

「アイスゲームベスト」は、練習中でも着用できるベスト型の暑熱対策アイテム。両脇と背中に配置された専用保冷剤（アイスパック）が、体幹部を効率的に冷却する。競技力向上のためではなく、“最後まで安全にプレーする”ためのアイテムになっている。専用アイスパックは、40℃の環境下でも5〜10℃を約4時間持続。多層構造の断熱シートによって、冷気の放出を穏やかにし、持続時間の延長、接触面の冷え過ぎを軽減する。また、断熱シート表面のアルミが周囲の熱を反射することで保冷剤の温度上昇を抑えている。アイスパックのゲル化剤は食品添加物タイプを使用。人体に安心・安全なうえ、焼却して処分できることから環境にも優しい物質になっている。着るだけで冷却でき、プレーの動きを妨げないという。リバーシブル仕様（グレー／ブラック）でチーム識別が可能になっている。



「サッカーキャップ用インナーキャップ」

「サッカーキャップ用インナーキャップ」は、サッカーキャップの内側に装着するインナーキャップ型の暑熱対策アイテム。頭部は体温調節において重要な部位であり、直射日光の影響も大きいことから、重点的な冷却と遮熱を行う。通常の綿製タオルに比べ、約2倍の冷感効果（第三者機関試験）がある。接触冷感素材を採用し、水に濡らすことで冷却効果がさらに持続。後頭部から首にかけて覆う形状で、日差しを軽減する。



「アウトドアミストファン」

「アウトドアミストファン」は、屋外のスポーツ現場における暑熱環境を効率的に整えるバッテリー式ファン。電源のない屋外グラウンドでも使用でき、プレクーリングやクーリングブレーク時の環境整備をサポートする。プレーヤーだけでなく、大会運営スタッフ、レフェリーや保護者など、サッカーファミリーの全体の暑熱負荷を軽減し、個人装備だけでは補いきれない環境づくりを担う。ミストの気化熱で冷やされた空気を送風。バッテリー駆動で約5.5時間使用可能でバッテリーのないグラウンドでも安心だとか。3段階風量調整、左右70°の首振り機能になっている。バケツ収納型で持ち運びが簡単だという。

［小売価格］

アイスゲームベスト：6600円

サッカーキャップ用インナーキャップ：1980円

アウトドアミストファン：6600円

（すべて税込）

［発売日］3月12日（木）

モルテン＝https://www.molten.co.jp