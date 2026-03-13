大和ハウスグループの大和ハウスリアルティマネジメントは、京都府京都市で展開する「ダイワロイネットホテル京都四条烏丸」を、3月14日にリニューアルオープンする。

同館は2012年4月に開業し、今年で15年目を迎える。京都市営地下鉄「四条駅」から徒歩約1分の烏丸通沿いに位置し、京都を代表する繁華街エリアへもアクセスしやすいことから、近年ではインバウンドを始め観光で訪れる人が利用者全体の7割以上を占めている。グループでの宿泊や長期滞在など多様化するニーズに応えるべく、今回全館リニューアルを行った。





4名まで宿泊可能な客室「フォース」を新たに設置するなど、3名以上宿泊可能な客室を従来の6室から50室へ大幅に増加させ、グループで滞在出来る客室を拡充。3室を繋げて1室にした「フォース」は約55m2の広さで、京都市内のダイワロイネットホテルズの中で最大の客室になっている。小上がりの上に4台のベッドを配置し、長期滞在にも便利な電子レンジや洗濯乾燥機などの家電も完備している。そのほか、全客室で壁紙・カーペットの張り替えや家具の入れ替えを実施し、ベッドはシモンズ製のものを新たに導入。客室タイプごとに家具の種類や配置を見直すことで、より快適に過ごせる空間とした。

あわせて、ロビーなどの共用部も大幅にリニューアルした。ロビーは木目や石などをベースに赤い和傘や縁台などの差し色を加え、京都らしい洗練された空間に一新した。フロントのバックパネルには鮮やかな西陣織を重ねたタペストリーを設え、柱には京扇子を展示。各階のエレベーターホールにも玉砂利や灯籠を配置し、落ち着いた雰囲気を演出する。

同社はこれからも、消費者に快適に過ごしてもらえるよう、様々なニーズに合わせてホテルのリニューアルを行っていく考え。



客室「フォース」

新設した客室「フォース」（3室、約55m2、1〜4名利用）は、約55m2の広々とした空間で、京都市内のダイワロイネットホテルズ4店舗の中で最も広い客室となる。小上がりの上に4台のベッドを配置しており、小さな子どもとの宿泊やグループでの利用にもおすすめだとか。インテリアは落ち着いた和の色合いと木目の温かみが調和したデザインで、部屋の中でも京都らしさを感じてもらえるよう、観葉植物で日本庭園を模した空間を設えた。設備面では電子レンジや洗濯乾燥機を完備しており、ReFaのドライヤーやヘアアイロンなども設置している。バスルームと手洗いが分かれたセパレートタイプで、パウダールームは複数名でも利用しやすいダブルボウル仕様になっている。



左から：スタンダードダブル、ハリウッドツイン

リニューアルした客室は、全客室で壁紙・カーペットの張り替えや家具の入れ替えを実施し、ベッドはシモンズ製のものを新たに導入した。3名以上宿泊可能な客室を従来の6室から50室へ大幅に増加させ、グループで滞在出来る客室を拡充。すべての客室が18m2以上のため、ゆとりある空間で快適に過ごせる。



左から：ロビー、西陣織のタペストリー

ロビーは天井の格子を木目調に、柱を和紙調にすることで、和の雰囲気に一新。赤い和傘や縁台などの差し色が映える、京都らしい洗練された空間になった。フロントのバックパネルには鮮やかな西陣織を重ねたタペストリーを設え、柱には職人が手作りした京扇子を展示することで、華やかさを加えている。ロビーに面した庭も日本庭園風に刷新しており、至る所で京都の伝統を感じてもらえる。また、各階のエレベーターホールにも玉砂利や灯籠を配置し、落ち着いた雰囲気を演出している。

国内にあるダイワロイネットホテル全76施設でエコマークを取得している。同館においても、環境への配慮として以下のような取り組みを行っている。客室の使用済歯ブラシを回収し、新たな歯ブラシにリサイクルする。プラスチック使用量を削減したオリジナルアメニティを配布した。屋外照明にタイマーを使用し、消費電力を削減する。客室内のトイレットペーパー使い切りを促進し、ゴミの削減や省資源に貢献。これからも同社は、持続可能な社会の実現を目指し、様々な取り組みを進めていく。

［ダイワロイネットホテル京都四条烏丸 アクセス］

電車：京都市営地下鉄「四条駅」5番出口から徒歩約1分

阪急電鉄「烏丸駅」西改札口から徒歩約5分

車：名神高速道路「京都東IC」（名古屋方面）から約30分

名神高速道路「京都南IC」（大阪方面）から約30分

［施設の概要］

物件名称：ダイワロイネットホテル京都四条烏丸

所在地：京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町678

交通：京都市営地下鉄「四条駅」5番出口 徒歩約1分

阪急電鉄「烏丸駅」西改札口 徒歩約5分

敷地面積：1302.98m2

延床面積：7893.18m2

構造・階数：鉄骨造・地上9階建て

建物用途：1階 フロント・飲食店

2階〜9階 客室

宿泊料金一例：スタンダードダブル 1室8000円〜4万3000円（税込・料金変動有）

ホテル内設備：アメニティバー、コインランドリー、製氷機、電子レンジ、喫煙ブース（1階／フロント階）、セルフチェックイン機など

室内設備（全室／無料）：全室43インチ以上の液晶テレビ（ミラーリング・動画配信サービス対応）、冷蔵庫、加湿空気清浄機、電気ケトル、マルチタイプ携帯充電器、セーフティボックス、消臭スプレーなど

駐車場：提携駐車場24台 ※1泊1台1700円、先着順、予約不可

リニューアルオープン：3月14日（土）

大和ハウスリアルティマネジメント＝https://www.dh-realty.co.jp