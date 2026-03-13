シャープは、外出先で手軽にヘアスタイリングができるパワーモバイルコードレスアイロン＜IB−S510B＞を発売する。

近年、外出中に前髪や顔周りのヘアスタイルをすぐに整えられるコードレスタイプのヘアアイロンの市場が拡大している。一方で、「使いたいときに電池切れで使えなかった」という声も少なくない。

同機は、5000mAhの大容量バッテリーを搭載。1日1回、5分間のスタイリングなら一週間充電なしで7回使える（1回の想定使用時間を5分間とした場合（180℃設定時））。旅行や出張時などバッテリーを取り外すことで機内持ち込みも可能（航空会社によって異なる場合がある。事前に利用になる航空会社の規定を確認）となっている。



「パワーモバイルコードレスアイロン＜IB−S510B＞」

また、プレートには、効率よく熱が伝わり、すべりやすさが同社従来機比約20％向上（同社従来機＜IB−LS7＞（2019年発売／セラミックプレート）：10.2と、同機と同じダイヤモンドコーティングプレートを採用した＜IB−S8000＞（2024年発売）：8.0との動摩擦力の比較において）した「ダイヤモンドコーティング」を採用した。毛先を摩擦ダメージからまもりながら、手軽にニュアンスを手直しできる。

さらに、スリムな幅12mmのクッションプレートによって細かな毛束にも当てやすく、プレート横のサイドコームが自然な毛流れをサポート。力を加えやすくなる指がかり形状や手になじむフォルム設計によって、顔回りの繊細な曲線やニュアンスまで直感的に仕上げられる。

主な特長は、1回の充電で7回使える、5000mAhの大容量バッテリーを搭載した。髪に効率よく熱を伝え、摩擦ダメージを抑える「ダイヤモンドコーティングプレート」を採用している。細部のスタイリングがしやすい幅12mmのプレートと手になじむフォルム設計になっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月19日（木）

シャープ＝https://jp.sharp