ＮＹ各市場　２時台　ダウ平均は小幅安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式13日（NY時間13:01）（日本時間02:01）
ダウ平均　　　46648.98（-28.87　-0.06%）
ナスダック　　　22124.03（-187.95　-0.84%）
CME日経平均先物　53335（大証終比：-35　-0.07%）

欧州株式13日GMT17:01
英FT100　 10261.15（-44.00　-0.43%）
独DAX　 23447.29（-142.36　-0.60%）
仏CAC40　 7911.53（-72.91　-0.91%）

米国債利回り
2年債　 　3.727（-0.013）
10年債　 　4.283（+0.022）
30年債　 　4.911（+0.030）
期待インフレ率　 　2.376（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.983（+0.026）
英　国　　4.823（+0.050）
カナダ　　3.524（-0.003）
豪　州　　4.951（-0.001）
日　本　　2.251（+0.073）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝96.79（+1.06　+1.11%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5051.80（-74.00　-1.44%）

ビットコイン（ドル）
71917.31（+1735.21　+2.47%）
（円建・参考値）
1147万9441円（+276974　+2.47%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ