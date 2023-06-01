ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式13日（NY時間13:01）（日本時間02:01）
ダウ平均 46648.98（-28.87 -0.06%）
ナスダック 22124.03（-187.95 -0.84%）
CME日経平均先物 53335（大証終比：-35 -0.07%）
欧州株式13日GMT17:01
英FT100 10261.15（-44.00 -0.43%）
独DAX 23447.29（-142.36 -0.60%）
仏CAC40 7911.53（-72.91 -0.91%）
米国債利回り
2年債 3.727（-0.013）
10年債 4.283（+0.022）
30年債 4.911（+0.030）
期待インフレ率 2.376（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.983（+0.026）
英 国 4.823（+0.050）
カナダ 3.524（-0.003）
豪 州 4.951（-0.001）
日 本 2.251（+0.073）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝96.79（+1.06 +1.11%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5051.80（-74.00 -1.44%）
ビットコイン（ドル）
71917.31（+1735.21 +2.47%）
（円建・参考値）
1147万9441円（+276974 +2.47%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式13日（NY時間13:01）（日本時間02:01）
ダウ平均 46648.98（-28.87 -0.06%）
ナスダック 22124.03（-187.95 -0.84%）
CME日経平均先物 53335（大証終比：-35 -0.07%）
欧州株式13日GMT17:01
英FT100 10261.15（-44.00 -0.43%）
独DAX 23447.29（-142.36 -0.60%）
仏CAC40 7911.53（-72.91 -0.91%）
米国債利回り
2年債 3.727（-0.013）
10年債 4.283（+0.022）
30年債 4.911（+0.030）
期待インフレ率 2.376（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.983（+0.026）
英 国 4.823（+0.050）
カナダ 3.524（-0.003）
豪 州 4.951（-0.001）
日 本 2.251（+0.073）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝96.79（+1.06 +1.11%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5051.80（-74.00 -1.44%）
ビットコイン（ドル）
71917.31（+1735.21 +2.47%）
（円建・参考値）
1147万9441円（+276974 +2.47%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ