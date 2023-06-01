　14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比290円安の5万3080円と急落。日経平均株価の現物終値5万3819.61円に対しては739.61円安。出来高は1万5475枚となっている。

　TOPIX先物期近は3581ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は48.03ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53080　　　　　-290　　　 15475
日経225mini 　　　　　　 53075　　　　　-300　　　278628
TOPIX先物 　　　　　　　　3581　　　　 -11.5　　　 16679
JPX日経400先物　　　　　 32515　　　　　 -20　　　　4119
グロース指数先物　　　　　 721　　　　　　+0　　　　1224
東証REIT指数先物　　　　　1933　　　　　　-7　　　　　 2

株探ニュース