日経225先物：14日2時＝290円安、5万3080円
14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比290円安の5万3080円と急落。日経平均株価の現物終値5万3819.61円に対しては739.61円安。出来高は1万5475枚となっている。
TOPIX先物期近は3581ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は48.03ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53080 -290 15475
日経225mini 53075 -300 278628
TOPIX先物 3581 -11.5 16679
JPX日経400先物 32515 -20 4119
グロース指数先物 721 +0 1224
東証REIT指数先物 1933 -7 2
株探ニュース
TOPIX先物期近は3581ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は48.03ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53080 -290 15475
日経225mini 53075 -300 278628
TOPIX先物 3581 -11.5 16679
JPX日経400先物 32515 -20 4119
グロース指数先物 721 +0 1224
東証REIT指数先物 1933 -7 2
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