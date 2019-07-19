東京会場も歴代最多36万5272人を記録

メジャーリーグ機構（MLB）は13日（日本時間14日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の総観客数が137万4232人を記録したと発表した。1次ラウンドを終えた時点で、これまで歴代最多だった2023年の第5回大会の総観客数130万6414人を超えた。

野球日本代表「侍ジャパン」が出場したC組の東京会場では観客数36万5272人を記録。チャイニーズ・タイペイ戦では連日4万人を超える観客が集まり、2023年の36万1976人を超えた。また、米国代表などが出場したB組のヒューストン会場では観客数35万365人。米国での1次ラウンドでは2023年のマイアミ会場で記録した29万5850人を超えた。

侍ジャパンには大谷翔平、山本由伸両投手（ともにドジャース）ら史上最多メジャー勢9人が選出された。米国代表もアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を中心にスター選手が集まり、大会は盛り上がりを見せている。13日（同14日）は準々決勝の韓国-ドミニカ共和国戦（マイアミ）、米国-カナダ戦（ヒューストン）が行われる。（Full-Count編集部）