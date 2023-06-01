きょうの欧州株式市場は揃って続落。終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比４３．３８ポイント安の１万０２６１．７７ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比６６．４８ポイント安の７９１７．９６ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比１６３．６７ポイント安の２万３４２５．９８ポイントとなっている。



寄り付きからマイナス圏でスタートも、その後多くの指数がプラス圏まで上昇。独ダックスは23300割れから23762までの上昇も続かず。アパレルのザランド、エネルギーの絵エーオン、ＲＷＥなどが堅調。再生可能エネルギーのシーメンスエナジー、自動車のフォルクスワーゲンなどが売られた。



英FTは資本財・素材などの下げが重石。鉱山大手リオティント、アングロアメリカン、グレンコアなどが下げた。石油メジャーのシェル、煙草のブリティッシュアメリカンタバコなどが強い。



MINKABU PRESS

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