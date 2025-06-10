歌手の織田かおりが１３日、都内で取材会を開催した。ＥＰ盤「Ｆｒｅｅ」のリリースを発表。２１日のソロデビュー１９周年記念のライブに向けた意気込みを語った。

同ＥＰ盤は全楽曲、宮野弦士氏がプロデュースを担当。アルバム「Ｆｌｏｗｅｒｓ」から６年ぶりの新曲となる。織田は「前回のタイミングはコロナ禍だったので、お披露目するのに２、３年かかってしまった。次に新曲を出すとしたら、自分の好きな音楽、聴いてきたジャンルとか、今までとは違う形で”織田かおりらしさ”を出せる新曲を作りたい（と考えた）」と説明。「宮野さんとディスカッションを重ねて、新曲３曲にたどり着きました」と明かした。

記念ライブについて「新曲の初お披露目が一番（の見どころ）ですが、１９年間の歩み、ソロデビューしてからの曲をなるべく満遍なく披露したい」と気合十分。「皆さんとの出会いや思い入れは１９年分それぞれ違う。新旧問わずお届けする予定で、若い頃に作った曲も多いので息があがります（笑）」とほほ笑んだ。

織田は２００７年に「Ｂｒｉｌｉａｎｔ Ｗｏｒｌｄ」でソロデビュー。１３年に初アルバム「ＰＬＡＣＥ」をリリースした。ゲームやアニメ作品の主題歌を担当し、国内外から支持を集めた。様々なプロジェクトにボーカリストとして参加しており、現在はソロデビュー２０周年に向けて精力的に活動している。