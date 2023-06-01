来年度予算案が衆議院本会議で採決され、与党などの賛成多数で可決し、衆議院を通過しました。週明けの16日月曜日からは、参議院での審議が始まる予定です。

森衆院議長

「令和8年度一般会計予算ほか2案は、委員長報告の通り可決いたしました」

予算案は13日夜、衆議院本会議で採決・可決され、参議院に送られました。衆議院での予算案の審議時間は合計59時間ほどで、2000年以降で最も短くなります。

また、予算を省庁別に分けて審議する「分科会」が37年ぶりに開催されないなど異例の展開をたどりました。

野党側はこうした審議時間の短さなどを理由に予算案に反対しましたが、与党側は高市首相がこだわる予算案の年度内成立に向けて、採決に踏み切った形です。

中道改革連合 小川代表

「大変不本意ではありますが、こういう形で衆議院を通過したということで一旦区切りをつけたい。ある種の与党の慢心、おごり、これが全体運営に影響しているという認識」

国民民主党 玉木代表

「暫定予算を組むことをうまく利用して、当初予定されていなかったイランの様々な情勢変化に対する対応、特に電気代、ガス代、ガソリン代、高騰対策などを盛り込めばよかったが、これをやらない。年度内成立というある種メンツを最優先した」

一方、参議院では、週明け16日（月）から予算案の審議に入ることで与野党が合意しています。

ただ、合意の条件として野党側は「例年に準じて充実した審議を行うこと」を求め、与党側もこれを受け入れました。

野党・立憲民主党は、この「例年に準じた」審議時間は60時間程度を想定していますが、その場合、年度内成立の実現は厳しくなる見込みで、参議院でも審議時間をめぐる与野党の攻防が続きそうです。