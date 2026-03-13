松屋フーズ、ハンバーグにクリーミーなトマトクリームソースを合わせた「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」を「松屋」で発売
松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、3月17日10時から「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」を販売する。
松屋のハンバーグファンの人々に送る、自信作が登場する。鉄板でふっくらジューシーに焼き上げたハンバーグに、煮込みキャベツとベーコンの旨味が溶け込んだ、こだわりのトマトクリームソースを合わせた。にんにくをガツンと効かせたパンチがありながらも、野菜の甘みが活きたクリーミーで優しい口当たりで、心まで温まる贅沢な味わいが口いっぱいに広がる。人気の「うまトマ」とはまた異なった絶品のハンバーグメニューになっている。さらに、幸福感溢れる「目玉焼きのせ」や、コク旨に味わえる「とろーりチーズがけ」のメニューも用意した。ぜひこの機会に賞味してほしい考え。
［小売価格］
煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食：990円
煮込みキャベツのトマトハンバーグ：890円
煮込みキャベツのエッグトマトハンバーグ定食：1090円
煮込みキャベツのエッグトマトハンバーグ：990円
煮込みキャベツのチーズトマトハンバーグ定食：1190円
煮込みキャベツのチーズトマトハンバーグ：1090円
単品 煮込みキャベツのトマトハンバーグ：790円
（すべて税込）
※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要となる
［発売日］3月17日（火）10時
松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp