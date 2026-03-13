フランスベッドは、一昨年発売の「ZUKAN PILLOW（ズカンピロー）」に続くシリーズ第2弾として、放熱シート内蔵の敷ふとん／トッパー「ZUKAN（ズカン）フトン」を3月20日に発売する。

ZUKAN フトンは、寝床内の熱を逃がし表面温度を2.6℃低く保つ、放熱テクノロジー搭載の寝具。ZUKAN PILLOWの発売後、「夜中の不快感が減った」「暑さを感じにくくなった」といった声が多く寄せられた。その技術を枕だけでなく、“身体全体で実感できる快適さへ”という思いから、ZUKANフトンは誕生した。

気象庁が発表した2026年の「暖候期予報」では、この夏（6〜8月）は全国的に気温が平年に比べて高く、各地で猛暑となる恐れがあると公表されている（ウェザーニュースから）。さらに、日本気象協会の長期予想では、今年の夏は梅雨明けが早く、暑さの到来も早い上に猛暑・多雨の夏になると指摘、昨年に比べて長く厳しい暑さが続く可能性が示されている（tenki.jpから）。

今年の夏は「暑い。しかも長い。」そのような環境下で私たちができるいちばんの対策は、“暑さに負けない睡眠環境を整えること”だという。





ZUKANフトンには、ドイツで研究開発された独自の放熱シート「ラジテック」を内蔵。睡眠中の寝具内にこもる熱を自然に逃がし続け、寝床内の環境を整える。さらに、ZUKAN PILLOWでも好評だったジェル層が体圧を分散、加えてフトンとの密着を防ぐことで、放熱効果をより高める仕組みにした。このZUKANテクノロジーの放熱効果によって、放熱シートを使用しない時に比べ表面温度が2.6度低い状態を維持する。

1枚で寝心地が変わる。ZUKANフトンの3つの特長は、敷ふとん／トッパーの2way仕様―敷ふとんとして、表面はジェル層でソフトに、裏面はプロファイル層でしっかりした寝心地（両面仕様）になっている。トッパーとして、使用のマットレスに重ねるだけで、ジェル層特有の“浮遊感”へ導く。放熱×体圧分散のハイブリッド構造では、熱を逃しながら、身体の負担を軽減し、快眠へ導く。三つ折り収納で来客用にも便利とのこと。コンパクトに畳めるため、収納しやすく、多用途に使いやすい設計になっている。

［小売価格］4万9500円（税込）

［発売日］3月20日（金）

フランスベッド＝https://www.francebed.co.jp