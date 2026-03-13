ヒルトン東京は、4月5日のイースターに合わせ、3月21日から4月5日までの期間、ホテル1階「ショコラブティック」において、イースターや春の贈り物に最適なテイクアウトチョコレートとイースター定番ブレッド「ホットクロスバンズ」を販売する。

キリスト教の復活祭であるイースターは、クリスマスと並んで大切な日としてお祝いされる。欧米では春の訪れと共にカラフルなイースター・エッグやバニーが店頭に並び、華やいだ気分を盛り上げる。ヒルトン東京では、エグゼクティブ・ペストリーシェフ ラティーシュ・ナイヤー（Ratheesh Nair）が贈る卵やキャロットフォルムのチョコレートに加え、チョコレートで作る鳥の巣風アレンジの上に卵型チョコレート3個をセットした「エッグネスト」、イースターの定番、伝統的な「ホットクロスバンズ」もテイクアウトとして用意する。

贈る側も受け取る側も思わず笑顔になるような愛らしいイースターギフトと共に、春の訪れを感じるひと時を過ごしてみては。



「キャロット」

「キャロット」は、スイスの高級ショコラメゾン、ヴァローナ社のミルクチョコレートを使用し、ツインのにんじんフォルムのチョコレートに仕上げた。にんじんの中にはアソートゼリーを忍ばせチョコレートを割った時の楽しさも演出する。



「レオパード」

「レオパード」は、卵を半分にカットした斬新なデザインのイースターエッグはトレンドのレオパード柄。とろけるようなくちどけのフェルクリン社のホワイトチョコレートとココアバターの風味が大人好みの味わいになっている。チョコレートの中にはローストアーモンドロッシェを配した。



「セーブル」

「セーブル」は、ヴァローナ社のシングルオリジンミルクチョコレート ジヴァラとパッションフルーツ・インスピレーションを合わせた彩り鮮やかなエッグ。ブリック仕立ての建築美を表現した一品になっている。チョコレートの中にはヘーゼルナッツチョコレートロッシェを忍ばせた。



「ピスタチオ」

「ピスタチオ」は、カカオ54％のダークチョコレートエッグは質感と色彩のコントラストがテーマ。ピスタチオグリーンをイメージしたココアスプレーでコーティングし、ハンドタッチでホワイトスプラッシュのアクセントを施した。チョコレートの中にはピスタチオプラリネチョコレートを仕込んだ。



「ハニカム」

「ハニカム」は、フェルクリン社のミルクチョコレートをベースに、ココアバターホワイトチョコレートでハニカム模様を表現した。中にはマシュマロをチョコレートでコーティングしたスイーツを配した。



「エッグネスト」

「エッグネスト」は、ミルクチョコレートで作る鳥の巣に、塩キャラメルを思わせるヴァローナ社のドゥルセを用いた卵フォルムのチョコレート3個を配した贈り物にぴったりな一品。卵の中にはホワイト＆キャラメル風味のチョコレートをまとったカシューナッツとストロベリーパウダーとホワイトチョコレートでコーティングしたアーモンドを忍ばせた。

［テイクアウト「イースターチョコレート」概要］

販売店：ショコラブティック（ヒルトン東京1階）

販売期間：3月21日（土）〜4月5日（日）

営業時間：ショコラブティック 9:00am〜7:00pm ※引き受渡し時間は10:00am〜7:00pm

［小売価格］

キャロット：8000円

レオパード：6000円

セーブル：6500円

ピスタチオ：6500円

ハニカム：6000円

エッグネスト：8000円

ホットクロスバンズ：750円

（すべて税込）

ヒルトン東京＝https://tokyo.hiltonjapan.co.jp