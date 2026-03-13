

「わが家のレモンサワーの素 ZERO 濃いめ 1.8L／900ml」

大関は、「わが家のレモンサワーの素ZERO」シリーズから、従来品と比較して、濃厚な飲みごたえを実現した「レモンサワーの素ZERO濃いめ1.8L／900ml」を3月23日に発売する。

家庭内飲用の定着によって、レモンサワーの素市場は堅調に推移している。同時に、健康意識の高まりや物価上昇の影響から、（1）罪悪感なく楽しめる“ゼロ系”、（2）飲みごたえのある満足感、（3）継続しやすいコストパフォーマンスといった複合的なニーズが高まっている。こうした消費者の声に応えて、ZEROシリーズをさらに強化した。

「レモンサワーの素ZERO濃いめ」は肥満の原因となる糖類や、痛風の原因となるプリン体がゼロで、健康を気遣う人へ向けた商品。従来品の「レモンサワーの素」に比べて味わいの厚みを高めることで、よりボリューム感のあるしっかりとした飲みごたえを実現した。シチリア産レモン果汁の爽快感を活かしつつ、家飲みでもワンランク上の贅沢なレモンサワー体験を楽しめる。





「わが家のサワーの素」シリーズは、2019年3月に第一弾となる「わが家のレモンサワーの素」を発売して以降、日本酒から造った米焼酎をブレンドした「酒蔵こだわりサワーの素」として販路を拡大してきた。果汁のおいしさを引き立てるやわらかなアルコール感が特長で、食事との相性を追求した“究極の食中酒”を提案している。

［小売価格］

レモンサワーの素ZERO濃いめ

900ml／パック：1322円

1.8L／パック：2467円

（すべて税込）

［発売日］3月23日（月）

大関＝https://www.ozeki.co.jp