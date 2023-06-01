プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏肉の和風ミルクスープ煮」 「春キャベツとソーセージのホットサラダ」 「簡単お菓子に！初心者や子供向け マシュマロクッキー」 の全3品。
食後はマシュマロクッキーとコーヒーで、ホワイトデーの気分を満喫！

【主菜】鶏肉の和風ミルクスープ煮
新ジャガと新玉ネギを使って春らしく。火が入りやすいので、手早く作れます。

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調理時間：15分
カロリー：741Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

鶏もも肉  1枚
  塩コショウ  少々
新ジャガイモ  2個
ニンジン  1/2本 新玉ネギ  1/2個
サヤインゲン  6本 小麦粉  小さじ2
牛乳  300ml
水  100ml
固形スープの素  2個
白みそ  大さじ1
塩コショウ  少々
バター  10g
ロールパン  (またはバゲット)適量

【下準備】

鶏もも肉は余分な脂を取り除き、ひとくち大に切り、塩コショウする。

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【作り方】

1. 新ジャガイモとニンジンは皮をむいて1.5cm角に切る。新玉ネギも1.5cm角に切る。サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、長さ2cmに切る。

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2. 鍋にバターを入れて中火で熱し、溶けたら鶏もも肉、新ジャガイモ、ニンジン、新玉ネギ、サヤインゲンを加えて炒める。
3. 小麦粉を振り入れ、粉っぽさがなくなるまで炒め、牛乳、水、固形スープの素を加えて5分程煮る。

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4. 白みそを溶き入れ、塩コショウで味を調えて器によそう。ロールパンやバゲットを添える。

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【副菜】春キャベツとソーセージのホットサラダ
粒マスタードのきいたドレッシングで。キャベツがモリモリ食べられます。

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調理時間：5分
カロリー：224Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

春キャベツ  200g
ソーセージ  (長め)4本 シメジ  1/2パック ＜ドレッシング＞
  EVオリーブ油  大さじ1
  酢  大さじ1
  砂糖  小さじ1
  粒マスタード  小さじ1
  ドライパセリ  適量   塩  少々

【下準備】

春キャベツはザク切りにする。ソーセージは斜め半分に切る。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. 熱湯に春キャベツ、ソーセージ、シメジを入れてサッとゆで、ザルに上げる。器に盛り、＜ドレッシング＞をかける。

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【デザート】簡単お菓子に！初心者や子供向け マシュマロクッキー


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調理時間：5分+焼く時間
カロリー：86Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

マシュマロ  10個
アーモンド  10粒
カシューナッツ  10粒

【下準備】

マシュマロは半分に切る。オーブンを120℃に予熱する。

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【作り方】

1. オーブンシートを敷いた天板に、間隔をあけてマシュマロを置き、120℃に予熱しておいたオーブンに入れて15分程焼く。

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2. やわらかくなったマシュマロにアーモンドとカシューナッツをのせ、120℃でさらに45分程、焦げないように気を付けて焼く。粗熱が取れたら器に盛る。

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