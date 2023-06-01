【今日の献立】2026年3月14日(土)「鶏肉の和風ミルクスープ煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏肉の和風ミルクスープ煮」 「春キャベツとソーセージのホットサラダ」 「簡単お菓子に！初心者や子供向け マシュマロクッキー」 の全3品。
食後はマシュマロクッキーとコーヒーで、ホワイトデーの気分を満喫！
【主菜】鶏肉の和風ミルクスープ煮
新ジャガと新玉ネギを使って春らしく。火が入りやすいので、手早く作れます。
調理時間：15分
カロリー：741Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
塩コショウ 少々
新ジャガイモ 2個
ニンジン 1/2本 新玉ネギ 1/2個
サヤインゲン 6本 小麦粉 小さじ2
牛乳 300ml
水 100ml
固形スープの素 2個
白みそ 大さじ1
塩コショウ 少々
バター 10g
ロールパン (またはバゲット)適量
2. 鍋にバターを入れて中火で熱し、溶けたら鶏もも肉、新ジャガイモ、ニンジン、新玉ネギ、サヤインゲンを加えて炒める。
3. 小麦粉を振り入れ、粉っぽさがなくなるまで炒め、牛乳、水、固形スープの素を加えて5分程煮る。
4. 白みそを溶き入れ、塩コショウで味を調えて器によそう。ロールパンやバゲットを添える。
【副菜】春キャベツとソーセージのホットサラダ
粒マスタードのきいたドレッシングで。キャベツがモリモリ食べられます。
調理時間：5分
カロリー：224Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
ソーセージ (長め)4本 シメジ 1/2パック ＜ドレッシング＞
EVオリーブ油 大さじ1
酢 大さじ1
砂糖 小さじ1
粒マスタード 小さじ1
ドライパセリ 適量 塩 少々
【デザート】簡単お菓子に！初心者や子供向け マシュマロクッキー
調理時間：5分+焼く時間
カロリー：86Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
アーモンド 10粒
カシューナッツ 10粒
2. やわらかくなったマシュマロにアーモンドとカシューナッツをのせ、120℃でさらに45分程、焦げないように気を付けて焼く。粗熱が取れたら器に盛る。
食後はマシュマロクッキーとコーヒーで、ホワイトデーの気分を満喫！
【主菜】鶏肉の和風ミルクスープ煮
新ジャガと新玉ネギを使って春らしく。火が入りやすいので、手早く作れます。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：741Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）鶏もも肉 1枚
塩コショウ 少々
新ジャガイモ 2個
ニンジン 1/2本 新玉ネギ 1/2個
サヤインゲン 6本 小麦粉 小さじ2
牛乳 300ml
水 100ml
固形スープの素 2個
白みそ 大さじ1
塩コショウ 少々
バター 10g
ロールパン (またはバゲット)適量
【下準備】鶏もも肉は余分な脂を取り除き、ひとくち大に切り、塩コショウする。
©Eレシピ
【作り方】1. 新ジャガイモとニンジンは皮をむいて1.5cm角に切る。新玉ネギも1.5cm角に切る。サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、長さ2cmに切る。
©Eレシピ
2. 鍋にバターを入れて中火で熱し、溶けたら鶏もも肉、新ジャガイモ、ニンジン、新玉ネギ、サヤインゲンを加えて炒める。
3. 小麦粉を振り入れ、粉っぽさがなくなるまで炒め、牛乳、水、固形スープの素を加えて5分程煮る。
©Eレシピ
4. 白みそを溶き入れ、塩コショウで味を調えて器によそう。ロールパンやバゲットを添える。
©Eレシピ
【副菜】春キャベツとソーセージのホットサラダ
粒マスタードのきいたドレッシングで。キャベツがモリモリ食べられます。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：224Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）春キャベツ 200g
ソーセージ (長め)4本 シメジ 1/2パック ＜ドレッシング＞
EVオリーブ油 大さじ1
酢 大さじ1
砂糖 小さじ1
粒マスタード 小さじ1
ドライパセリ 適量 塩 少々
【下準備】春キャベツはザク切りにする。ソーセージは斜め半分に切る。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 熱湯に春キャベツ、ソーセージ、シメジを入れてサッとゆで、ザルに上げる。器に盛り、＜ドレッシング＞をかける。
©Eレシピ
【デザート】簡単お菓子に！初心者や子供向け マシュマロクッキー
©Eレシピ
調理時間：5分+焼く時間
カロリー：86Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）マシュマロ 10個
アーモンド 10粒
カシューナッツ 10粒
【下準備】マシュマロは半分に切る。オーブンを120℃に予熱する。
©Eレシピ
【作り方】1. オーブンシートを敷いた天板に、間隔をあけてマシュマロを置き、120℃に予熱しておいたオーブンに入れて15分程焼く。
©Eレシピ
2. やわらかくなったマシュマロにアーモンドとカシューナッツをのせ、120℃でさらに45分程、焦げないように気を付けて焼く。粗熱が取れたら器に盛る。
©Eレシピ