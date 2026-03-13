ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックに参加するウクライナ代表チームの一員に、ロシアによる侵略に立ち向かい、下半身不随となった元兵士がいる。

ロシアやベラルーシの代表選手が出場を認められた今大会、選手としての出場はかなわなかったが、「自分の戦場は今ここにある」と裏方としてチームの奮闘を支えている。（イタリア北部テーゼロ 倉茂由美子）

男なら戦うべきだと志願兵に

「健闘を祈る」。伊北部テーゼロで７日に行われた座位バイアスロンの試合直前、アナトリー・ジュミク（２２）は、ウクライナ選手のスキー板の状態などを確認し、抱擁を交わして送り出した。「出場できないのは悔しい。でも、もう終わったと思っていた人生、ここまで来られただけでも大きな前進だ」と感慨深げに語った。

２０２２年２月、侵略が始まると、西部リビウ州に住む父や２人の兄、伯父は前線へ向かった。当時１８歳だったジュミクも、「男なら戦うべきだ」と反対を押し切って志願兵となった。

２３年６月、東部ルハンスク州で砲撃を受け負傷した。身を隠そうとしても下半身が動かず、無人機が真上で手りゅう弾を投下したのが見えた。「終わった」と死を覚悟したが、手りゅう弾は木の枝に当たって別方向にはじかれ、奇跡的に助かった。

父は戦死、伯父は大けが…兄はＰＴＳＤ

だが、これは壮絶な苦しみの始まりでもあった。治療すれば歩けるようになると思っていたが、何週間たっても脚は動かない。戦場で露兵と対峙（たいじ）した自分が、排せつすら一人でできない体になったことは「死より恐ろしかった」。脊髄を損傷し、医師から回復の見込みはないと告げられたが、「そんなはずない」と車いすに乗るのも拒んだ。

不幸は続いた。父が南部ザポリージャ州で戦死したとの知らせが届いた。伯父は顔の半分が吹き飛ぶ大けがを負い、兄の１人は心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）で精神を病んだ。

絶望の中、リハビリのため滞在したスポーツ合宿施設で、パラ・バイアスロンとクロスカントリースキーの代表チームと一緒になった。体格がいいジュミクは指導者の目に留まり、「やってみないか」と誘われたが、「自分は歩けるようになる」と断った。それでも指導者らは声をかけ続け、２３年１２月、リハビリを終えて施設を去ろうとするジュミクに「ここに残って練習しよう」と伝えた。

４年後には金メダル

その晩、自分の脚に最後の望みをかけた。部屋で一人、全ての力と集中力を注ぎ、「どうか動いてくれ」と立とうとした。でも脚は全く反応しない。「なぜ言うことを聞いてくれないんだ」。脚を何度も殴り、大声をあげて一晩中泣いた。

翌朝、チームの元へ行きこう告げた。「競技を始めたい」。負傷から半年。ついに現実を受け入れた。

「やるからには頂上を目指す」。パラリンピックを目標に、戦場で燃やした闘志をバイアスロンとクロスカントリースキーのトレーニングに向けた。両手のストックを使って進む競技は、上半身の筋力を徹底的に鍛える必要がある。射撃も武器とは感覚が違う。厳しい練習を重ね、半年後には代表チーム入りした。熱中するうちに「深い闇から抜け、生き直す力が湧いていた」。

パラリンピック出場の内定も得たが、露選手の出場決定後に取り消された。「侵略国に出場枠まで奪われた」と憤る。自暴自棄に陥った時期もあったが、「母国が苦しい戦争を耐えているのに、自分が崩れてはならない」と、スタッフとして仲間の勝利のために全力で支えようと決めた。

ウクライナは１２日時点で、金３個を含むメダル１０個を獲得する活躍を見せる。ジュミクは「ここで感じた怒りも興奮も喜びも、力に変える。そして４年後には必ず金メダルをとる」と誓っている。（敬称略）