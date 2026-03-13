ガラタサライ戦欠場の守護神アリソン、トッテナム戦の出場は？…リヴァプール指揮官「すぐに回復するだろう」
リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、ブラジル代表GKアリソンの状態を説明し、15日のトッテナム・ホットスパー戦と18日のガラタサライ戦に出場する可能性について語った。13日、クラブ公式サイトが指揮官のコメントを伝えている。
リヴァプールの守護神であるアリソンは、9日のトレーニングで違和感を訴え、10日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16のガラタサライ戦とのファーストレグを欠場していた。
スロット監督は、アリソンがトッテナム戦に出場するかと質問され、「期待はしているが100パーセントとは言えない。彼はパスをしたときに違和感を感じた。だが検査の結果では軽いものだった。すぐに回復するだろう」と状態を説明した。
そして、「試合の間隔が短いため、ガラタサライ戦を欠場しなければならなかった。トッテナム戦には出場でき、万全の状態で臨めることを願っている。もし出場できなくても、計画通りにいけば、間違いなく次のガラタサライ戦には間に合うはずだ」と、アリソンがトッテナム戦に出場する可能性はあると述べ、遅くともガラタサライとのセカンドレグで復帰できる見通しだと語った。
リヴァプールの守護神であるアリソンは、9日のトレーニングで違和感を訴え、10日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16のガラタサライ戦とのファーストレグを欠場していた。
そして、「試合の間隔が短いため、ガラタサライ戦を欠場しなければならなかった。トッテナム戦には出場でき、万全の状態で臨めることを願っている。もし出場できなくても、計画通りにいけば、間違いなく次のガラタサライ戦には間に合うはずだ」と、アリソンがトッテナム戦に出場する可能性はあると述べ、遅くともガラタサライとのセカンドレグで復帰できる見通しだと語った。