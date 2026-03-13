ガラタサライ戦欠場の守護神アリソン、トッテナム戦の出場は？…リヴァプール指揮官「すぐに回復するだろう」

ガラタサライ戦欠場の守護神アリソン、トッテナム戦の出場は？…リヴァプール指揮官「すぐに回復するだろう」