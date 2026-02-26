Calbee＋×東京ばな奈の進化系ポテチ♡帆立バター醤油のじゃがボルダ登場

お土産としても人気の「東京ばな奈」と、カルビーのアンテナショップ「Calbee＋」がコラボした進化系ポテトチップス「じゃがボルダ」から、季節限定の特別フレーバーが登場します。『Calbee＋×東京ばな奈 じゃがボルダチップス 帆⽴の炭⽕焼きバター醤油味』が2026年3月16日（月）より販売開始。炭火焼きの帆立の香ばしさとコク深いバター醤油の味わいが楽しめる、贅沢なポテトチップスです♡

帆立の旨味あふれる限定フレーバー



今回登場するのは、帆立の旨味を贅沢に楽しめる季節限定の味わい。炭火で香ばしく焼き上げた帆立をバター醤油で味付けしたような、コクのある深い味わいが特長です。

帆立の旨味を最大限に引き出すため、味のバランスを何度も調整。ひと口食べると、上品な旨味が口いっぱいに広がります。

昨年は1日で1200箱以上販売された人気フレーバーで、今年も注目を集めそうです。

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外パリッ中サクッの贅沢食感



「じゃがボルダ」は、厚切りポテトチップスならではの食感も魅力。凝縮した“おいしさのしずく”をふきかけることで、外はパリッと、中はサクサクの軽やかな食感に仕上げています。

さらに、KGT（K：粉 G：が T：手につきにくい）を実現し、手が汚れにくいのも嬉しいポイント。味付けは東京・広尾の名店「広尾 小野木」が監修しており、繊細で上品な味わいが楽しめます。

Calbee＋×東京ばな奈 じゃがボルダチップス 帆⽴の炭⽕焼きバター醤油味

価格：1,134円(税込)

内容量：4袋入

販売期間：2026年3月16日（月）～2026年9月末頃

販売店舗：じゃがボルダ JR東京駅 グランスタ東京店（改札内）

※ほか姉妹店でも販売する場合がございます。

※表示の価格は参考小売価格です。

東京駅で出会える限定ポテト♡



Calbee＋と東京ばな奈の人気コラボ「じゃがボルダ」から、帆立の炭火焼きバター醤油味が季節限定で登場。

香ばしい帆立の旨味と厚切りポテトのサクサク食感が楽しめる贅沢な味わいは、おやつにも東京土産にもぴったりです。

昨年も大人気だったフレーバーなので、気になる方は早めにチェックしてみてください♡