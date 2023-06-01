ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックはマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式13日（NY時間11:27）（日本時間00:27）
ダウ平均 46690.11（+12.26 +0.03%）
ナスダック 22209.98（-102.00 -0.46%）
CME日経平均先物 53505（大証終比：+135 +0.25%）
欧州株式13日GMT15:27
英FT100 10294.83（-10.32 -0.10%）
独DAX 23482.36（-107.29 -0.45%）
仏CAC40 7955.39（-29.05 -0.36%）
米国債利回り
2年債 3.719（-0.022）
10年債 4.273（+0.012）
30年債 4.902（+0.020）
期待インフレ率 2.377（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.963（+0.006）
英 国 4.801（+0.028）
カナダ 3.508（-0.019）
豪 州 4.951（-0.001）
日 本 2.251（+0.073）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.87（+0.14 +0.15%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5075.40（-50.40 -0.98%）
ビットコイン（ドル）
72525.63（+2343.53 +3.34%）
（円建・参考値）
1156万4212円（+373676 +3.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式13日（NY時間11:27）（日本時間00:27）
ダウ平均 46690.11（+12.26 +0.03%）
ナスダック 22209.98（-102.00 -0.46%）
CME日経平均先物 53505（大証終比：+135 +0.25%）
欧州株式13日GMT15:27
英FT100 10294.83（-10.32 -0.10%）
独DAX 23482.36（-107.29 -0.45%）
仏CAC40 7955.39（-29.05 -0.36%）
米国債利回り
2年債 3.719（-0.022）
10年債 4.273（+0.012）
30年債 4.902（+0.020）
期待インフレ率 2.377（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.963（+0.006）
英 国 4.801（+0.028）
カナダ 3.508（-0.019）
豪 州 4.951（-0.001）
日 本 2.251（+0.073）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.87（+0.14 +0.15%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5075.40（-50.40 -0.98%）
ビットコイン（ドル）
72525.63（+2343.53 +3.34%）
（円建・参考値）
1156万4212円（+373676 +3.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ