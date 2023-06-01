ＮＹ各市場　０時台　ダウ平均は小幅高　ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式13日（NY時間11:27）（日本時間00:27）
ダウ平均　　　46690.11（+12.26　+0.03%）
ナスダック　　　22209.98（-102.00　-0.46%）
CME日経平均先物　53505（大証終比：+135　+0.25%）

欧州株式13日GMT15:27
英FT100　 10294.83（-10.32　-0.10%）
独DAX　 23482.36（-107.29　-0.45%）
仏CAC40　 7955.39（-29.05　-0.36%）

米国債利回り
2年債　 　3.719（-0.022）
10年債　 　4.273（+0.012）
30年債　 　4.902（+0.020）
期待インフレ率　 　2.377（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.963（+0.006）
英　国　　4.801（+0.028）
カナダ　　3.508（-0.019）
豪　州　　4.951（-0.001）
日　本　　2.251（+0.073）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.87（+0.14　+0.15%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5075.40（-50.40　-0.98%）

ビットコイン（ドル）
72525.63（+2343.53　+3.34%）
（円建・参考値）
1156万4212円（+373676　+3.34%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ