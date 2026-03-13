チェルシーが生え抜きキャプテンDFリース・ジェームズと契約延長に合意「絶頂期をここで過ごしたい」
チェルシーは13日、イングランド代表DFリース・ジェームズ(26)との契約を32年6月30日まで延長したと発表した。
生え抜きのキャプテンが新たに4年延長の新契約にサインした。17年3月にチェルシーとぷろけいやくを結んだ同選手は、これまで公式戦225試合に出場。23年からはキャプテンに就任して主要タイトルを獲得している。
公式サイトでリースは「契約延長できて本当に嬉しい。チェルシーは僕にとってとても大切な存在だ。絶頂期をここで過ごしたいとずっと言い続けてきた。それにここには成功を発展させるために必要なすべてが揃っていると確信している」と喜びを語っている。
生え抜きのキャプテンが新たに4年延長の新契約にサインした。17年3月にチェルシーとぷろけいやくを結んだ同選手は、これまで公式戦225試合に出場。23年からはキャプテンに就任して主要タイトルを獲得している。
公式サイトでリースは「契約延長できて本当に嬉しい。チェルシーは僕にとってとても大切な存在だ。絶頂期をここで過ごしたいとずっと言い続けてきた。それにここには成功を発展させるために必要なすべてが揃っていると確信している」と喜びを語っている。