ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国で「春運」が最終日 中国で「春運」が最終日 中国で「春運」が最終日 2026年3月14日 0時18分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １３日、雲南省麗江市の鉄道駅で改札を通る乗客ら。（麗江＝新華社配信／趙慶祖） 【新華社北京3月13日】中国で2月2日に始まった春節（旧正月）の特別輸送態勢「春運」は13日、最終日を迎えた。１３日、安徽省黄山市の黟県東駅で改札を通る乗客ら。（黄山＝新華社記者／曹力）１３日、江蘇省南京市の鉄道駅を出る乗客ら。（南京＝新華社配信／楊素平）１３日、江蘇省連雲港市の鉄道駅で発車を待つ高速列車。（ドローンから、連雲港＝新華社配信／王春）１３日、江蘇省南京市の鉄道駅で列車に乗り込む乗客ら。（南京＝新華社配信／蘇陽）１３日、天津市を走る高速列車。（ドローンから、天津＝新華社配信／杜鵬輝）１３日、雲南省香格里拉（シャングリラ）市の駅前を歩く人々。（シャングリラ＝新華社配信／楊紫軒）１３日、山東省煙台市の港を出航するフェリー。（ドローンから、煙台＝新華社記者／張超）１３日、江蘇省南京市の南京南駅で列車を待つ乗客。（南京＝新華社配信／杜懿）１３日、湖北省武漢市の鉄道駅で改札を通る乗客ら。（武漢＝新華社配信／趙軍）１３日、山東省臨沂市平邑県を走る高速列車。（ドローンから、臨沂＝新華社配信／武紀全）１３日、黒竜江省ハルビン市の鉄道駅で列車に乗り込む乗客ら。（ハルビン＝新華社配信／原勇）１３日、天津市の浜海西駅で乗車を待つ乗客ら。（天津＝新華社配信／杜鵬輝）１３日、雲南省麗江市の鉄道駅に貼られた「春運」の飾り。（麗江＝新華社配信／趙慶祖） リンクをコピーする みんなの感想は？