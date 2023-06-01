１３日、雲南省麗江市の鉄道駅で改札を通る乗客ら。（麗江＝新華社配信／趙慶祖）

【新華社北京3月13日】中国で2月2日に始まった春節（旧正月）の特別輸送態勢「春運」は13日、最終日を迎えた。

１３日、安徽省黄山市の黟県東駅で改札を通る乗客ら。（黄山＝新華社記者／曹力）

１３日、江蘇省南京市の鉄道駅を出る乗客ら。（南京＝新華社配信／楊素平）

１３日、江蘇省連雲港市の鉄道駅で発車を待つ高速列車。（ドローンから、連雲港＝新華社配信／王春）

１３日、江蘇省南京市の鉄道駅で列車に乗り込む乗客ら。（南京＝新華社配信／蘇陽）

１３日、天津市を走る高速列車。（ドローンから、天津＝新華社配信／杜鵬輝）

１３日、雲南省香格里拉（シャングリラ）市の駅前を歩く人々。（シャングリラ＝新華社配信／楊紫軒）

１３日、山東省煙台市の港を出航するフェリー。（ドローンから、煙台＝新華社記者／張超）

１３日、江蘇省南京市の南京南駅で列車を待つ乗客。（南京＝新華社配信／杜懿）

１３日、湖北省武漢市の鉄道駅で改札を通る乗客ら。（武漢＝新華社配信／趙軍）

１３日、山東省臨沂市平邑県を走る高速列車。（ドローンから、臨沂＝新華社配信／武紀全）

１３日、黒竜江省ハルビン市の鉄道駅で列車に乗り込む乗客ら。（ハルビン＝新華社配信／原勇）

１３日、天津市の浜海西駅で乗車を待つ乗客ら。（天津＝新華社配信／杜鵬輝）