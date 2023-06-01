【エルフ村 第13村人 ゼフィア】 2026年5月 発売予定 価格：33,000円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ヴェルテクスより、2026年5月に発売予定の1/6スケールフィギュア「エルフ村 第13村人 ゼフィア」。こちらは、ヴェルテクスのオリジナルフィギュアシリーズ「エルフ村」より、イラストレーターのハヤブサ氏が描いた「第13村人 ゼフィア」を立体化したものだ。

今回のフィギュアで取り上げられたゼフィアは、穏やかそうな見た目からは想像できない「村でも屈指の武芸の名手」という設定だ。そのため、容姿端麗な彼女の姿に加えて、どこか芯がしっかりと通ったような強さを感じられる。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約250mmだ

最初に少しだけ補足しておくと、今回展示されていたものはあみあみ限定で販売されている「困り顔パーツ」や「特製芝台座」、「A3タペストリー」などが付属した特典版だ。そのため、ゼフィアの表情もどこか愁いに満ちたものとなっている。

ちなみに通常版は、少し落ち着いた雰囲気の優しそうな表情だ。その日の気分に合わせて見た目が変更できるのは嬉しいポイントである。いずれも、目の下に付けられた涙ボクロや尖った耳、金色の装飾など丁寧に作り込まれている。

こちらは、あみあみ限定版に付属している「困り顔パーツ」を付けた状態だ

淡い色の髪に金の飾りが似合っている

装飾もかなり細かく作り込まれている

こちらが通常版の表情だ

ゼフィアが身につけている衣装は、露出度がかなり高めとなっている。特に目立つのが豊満な胸だが、こちらはまるで紐だけで隠しているかのようだ。また、キュッと締まった細いウエストなど、スタイル抜群な美しい体のラインに見とれてしまった。

よく見ると胸にもホクロが付いている

腕に花の飾りが付けられている

金の金具で衣装が固定されている

体に沿うように半透明の布が浮いているが、こちらはクリアパーツを採用することで独特な質感を再現している。また、武芸に秀でているキャラクターらしく、手には長い槍を持っている。こちらには、金色の装飾に加えて鮮やかなグリーンのパーツが付けられており、武器というよりも衣装の一部のような華やかな見た目だ。

半透明な布の浮遊感も素晴らしい

武器はまるでアクセサリーのような作りになっている

足元は金のハイヒールを履いている

こちらの「エルフ村 第13村人 ゼフィア」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。メーカーでの受注期間は3月10日までとなっているので、お店によってはすでに予約を締め切っているところも出てきている。まだ購入が可能ならば、早めに手続きを済ませておくことをオススメする。

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