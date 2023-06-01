【ゼンレスゾーンゼロ 星見雅 世を正す清澄 Ver.】 2027年2月 発売予定 価格：41,800円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

APEX-TOYSより、2027年2月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ゼンレスゾーンゼロ 星見雅 世を正す清澄 Ver.」。こちらは、HoYoverseが運営する最新都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」に登場する「星見雅」を立体化したものだ。

今回は、星見雅が今にも刀を抜こうとする瞬間を再現している。躍動感のある見た目に加えて、全体をエフェクトが包み込んでいるような、フィギュアらしい力強いアレンジも加えられており、部屋の中に飾っておいてもかなり目立つ存在となりそうだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約291mmだ

全体的にボリューム感のある見た目になっており、その中でも際立っているのがやはり星見雅の表情だ。大きなケモミミがついており、黒髪に白い素肌、そしてキリッとした大きな目元など、和風美人という言葉が似合いそうな姿をしている。

この黒い髪は、素早い動きに合わせてふんわりと舞い上がっているような、浮遊感のある動きが付けられている。ちなみに写真には写っていないが、後頭部の辺りには髪飾りが付けられており、そちらをモチーフにした「星見雅の髪飾り」という特典が付属しているところもポイントだ。

美しすぎるこの表情！

流れるような黒髪

頭の上の大きなケモミミも目立つ

星見雅が身につけている衣装は、新選組を連想させるような青い羽織だ。愛刀「骸討ち・無尾」を抜くシーンに合わせて、この羽織が体の動きをトレースするかのように造形されているところも素晴らしい。この刀のすぐ側には、彼女と共に行動する「無尾ちゃん」の姿も再現されている。

羽織の下は、白いシャツと黒いネクタイというスタイルだ

羽織が舞い上がっていることで、躍動感のある見た目になっている

すぐ側には「無尾ちゃん」の姿も！

下半身の衣装は、全体的に黒で統一されているところも面白い。スカート一つとっても、細部まで作り込まれているのが分かる。さらに素晴らしいのが台座部分だ。こちらも、クリアパーツなどを駆使して作られた様々なエフェクトが出ており、作品全体の雰囲気を高めている。

スカートのサイドは動きやすさを重視してか、切れ目が入っている

足は黒いシューズに黒いストッキングというスタイルだ

台座はジオラマ風でエフェクトが多数出ている

こちらの「ゼンレスゾーンゼロ 星見雅 世を正す清澄 Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約も開始されているが、少しでも気になるという人は、近くに遊びに行ったついでにお店にも足を運んでみよう。

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