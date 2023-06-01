【30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス（フェローチェフォーム）】 3月14日 発売 価格：3,850円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス（フェローチェフォーム）」を3月14日に発売する。価格は3,850円。

本商品は、同社の美少女プラモデルシリーズ「30 MINUTES SISTERS（30MS）」より、メカニカルな武装のシスター「ベルベリア=ベリィス（フェローチェフォーム）」を立体化したもの。

フェイスパーツはタンポ印刷により3種の豊かな表情が付属し、頭部にはカチューシャパーツが付属する。

ハンドガンは付属のバックパックに懸架可能で、特徴的な腕部のナイフの他、武装パーツが多数付属している。

「30 MINUTES SISTERS」はフェイスパーツ、ヘアスタイルパーツ、ボディパーツを部位ごとにラインナップしており、別売りのパーツと組み替えて自分好みのシスターを創ることができる。

30 MINUTES LABEL共通の3mmジョイントを採用。他シリーズのパーツもオプションとして装着が可能となっている。

【付属品】

・フェイスパーツ(タンポ印刷)×3種

・武装パーツ×1式

・ジョイントパーツ×1式

・ハンドパーツ×1式

(C)BANDAI SPIRITS 2021

※発売日は流通により前後する場合があります。