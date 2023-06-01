【S.H.Figuarts リュウ -Outfit 2-】 【S.H.Figuarts 春麗 -Outfit 2-】 3月14日 再販 価格：各8,800円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「S.H.Figuarts リュウ -Outfit 2-」および「S.H.Figuarts 春麗 -Outfit 2-」再販分を3月14日に発売する。価格は各8,800円。

両商品は、カプコンの対戦格闘「ストリートファイター」に登場する「リュウ」と「春麗」をS.H.Figuartsシリーズにて立体化したもの。どちらもクラシックコスチュームをイメージした彩色が採用されている。

「S.H.Figuarts リュウ -Outfit 2-」

おなじみの白い道着に赤いグローブとハチマキを身に着け、波動拳や昇龍拳などのポージングに対応。「波動拳」をイメージしたエフェクトや、ゲーム中のステージがデザインされた背景シートも付属する。交換用表情パーツは新規造形1種を含む、全3種類が同梱されている。

サイズ：全高約150mm

材質：ABS、PVC製

【セット内容】

本体

交換用表情パーツ3種

交換用手首左右

波動拳エフェクト一式

背景シート

「S.H.Figuarts 春麗 -Outfit 2-」

広い可動域を活かして「スピニングバードキック」等の技を自然なフォルムを崩すことなく再現することが可能。「百裂脚」をイメージしたエフェクトや、ゲーム中のステージがデザインされた背景シートも付属する。交換用表情パーツは新規造形1種を含む、全3種類が同梱されている。

サイズ：全高約145mm

材質：ABS、PVC製

【セット内容】

本体

交換用表情パーツ3種

交換用手首左右各3種

百裂脚エフェクト一式

背景シート

(C)CAPCOM

※発売日は流通により前後する場合があります。