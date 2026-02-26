フランス発ブランド同士の人気コラボ「アリーナ×アニエスベー」から新作コレクションが登場。2026年3月13日（金）より発売されます。スポーツブランド『アリーナ』の機能性と、『アニエスベー』の上品で遊び心あるデザインを融合。水着を中心にTシャツや小物など全32型が揃い、スイミングシーンはもちろん日常でも活躍するラインナップです♡

フレンチブランドの人気コラボ

『アリーナ』と『アニエスベー』は、同じフランスをルーツに持つブランドとして2020年からコラボレーションを展開。今回の新作は第7弾となります。

本コレクションでは、アニエス・トゥルブレ氏が好むカラーを取り入れたギンガムチェックや、『アリーナ』と『アニエスベー』のロゴを散りばめたドット柄などが登場。

トップスイマーにも支持されるアリーナの機能性と動きやすさに、アニエスベーらしい洗練されたデザインをプラス。シンプルながら存在感のあるスポーツファッションが完成しました。

アリーナ×アニエスベー第7弾♡水着・Tシャツなどおしゃれスポーツアイテム

水着から小物まで幅広く展開

■左・女性向け

arena x agnès b. トレーニングワンピース（オープンバック）価格：14,300円(税込)

カラー：ブラック/サイズ：SS～O

arena x agnès b. メッシュキャップ（ラバープリント） 価格：2,750円(税込)

カラー：ブラック/サイズ：M

■右・男性向け

arena x agnès b. トレーニングスパッツ（ショートレッグ）価格：9,900円(税込)

カラー：ブラック/サイズ：SS～O

arena x agnès b. ゴーグル 価格：4,510円(税込)

カラー：ブラック/サイズ：フリー

arena x agnès b. トレーニングワンピース（オープンバック）価格：17,600円(税込)

カラー：ピンク/サイズ：SS～O

arena x agnès b. メッシュキャップ（昇華プリント） 価格：3,080円(税込)

カラー：ピンク/サイズ：M

arena x agnès b. プルーフバッグ 価格：3,740円(税込)

カラー：ピンク/サイズ：フリー

arena x agnès b. フィットネスセパレーツ（Yバック）価格：20,900円(税込)

カラー：ブルー/サイズ：S～O

arena x agnès b. ハット 価格：7,590円(税込)

カラー：ブラック/サイズ：フリー

arena x agnès b. Tシャツ 価格：11,000円(税込)

カラー：ブラック/サイズ：S～O

arena x agnès b. ショートパンツ 価格：13,200円(税込)

カラー：ブラック/サイズ：S～O

そのほか、トレーニング水着やフィットネスウェア、小物などを含め全32型を展開予定です。

発売情報と販売店舗

コレクションは以下の店舗とオンラインショップで販売されます。

発売日：2026年3月13日（金）

販売店舗

・『アリーナ』直営店4店舗

・デサント公式通販「DESCENTE STOREオンライン」

※『アニエスベー』直営の一部店舗と公式オンラインブティックにて同時発売。

※商品の取り扱いについては店舗によって異なります。詳しくは各店舗にお問い合わせください。

スポーツもおしゃれも♡

アリーナとアニエスベーによる人気コラボの新作コレクションは、機能性とファッション性を兼ね備えた特別なラインナップ。スイミングやトレーニングはもちろん、Tシャツや小物はデイリーコーデにも取り入れやすいデザインです。スポーツシーンをおしゃれに楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください♡