侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が思い出の地で“再現アーチ”を放つ。１２日（日本時間１３日）はＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に向けて米マイアミのローンデポパークで練習。侍が準々決勝以降で使用する同球場では、前回２３年大会決勝の米国戦でソロを放って世界一に貢献しており、再び放物線を描く意気込みを示した。

歓喜の記憶が宿る地で、岡本が感触を呼び起こすようにスイングを繰り返した。ベネズエラ戦に向けて、ローンデポパークで行ったフリー打撃。左中間席深くに放り込むなど、広角に快音を響かせた。２３年大会で頂点に立ち、自身も本塁打を放ったこの場所で準々決勝以降は戦う。「少ない試合ですけど、また打てるように頑張りたい」と、再び豪快なアーチを描くイメージを膨らませた。

最高の景色が刻まれている。ローンデポパークで行われた前回２３年ＷＢＣでの米国との決勝。１点リードの４回に左中間へ会心のソロアーチを放った。貴重な追加点となり、世界一へ。チームメートと分かちあった熱狂は、今も色あせていない。「目の前の一球に集中して頑張りたい」と、研ぎ澄まされた一振りでさらに記憶を上書きする。

まず立ちはだかるのはベネズエラ。切り込み隊長のアクーニャを中心に強打者が並び、投手も実力者がそろう。先発予定はメジャーで２４年から２年連続で１２勝を挙げている左腕のＲ・スアレス。右打者の岡本がキーマンとなるのは間違いない。「投手も打線も力がある。準備していきたい」。対戦経験のあるナインから情報も吸収しながら、攻略の糸口を探る。

上昇の兆しは確かにある。１次Ｒでは１５打数２安打。苦戦したが、１０日のチェコ戦（東京Ｄ）で大会初長打となる二塁打を放つなど、復調を告げる打席を重ねた。この日のフリー打撃では３連発を含めて２２スイングで６本のサク越え。現地時間１１日に米国入りしたばかりだが、時差ぼけなどへの不安もない。「ちゃんと寝れたし、むしろ寝れた。今日も今から寝ようかな」と岡本らしくニヤリと笑った。

２３年大会では準々決勝以降に３戦２発。大谷、鈴木、吉田ら好調な面々が並ぶ中、背番号２５が爆発すれば打線の厚みが増す。「負けたら終わりなので頑張りたい」。マイアミで再び放物線を描き、連覇への道を明るく照らしていく。（宮内 孝太）